通貨 / DIS
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
DIS: Walt Disney Company (The)
114.85 USD 1.26 (1.09%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DISの今日の為替レートは、-1.09%変化しました。日中、通貨は1あたり114.08の安値と115.78の高値で取引されました。
Walt Disney Company (The)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DIS News
- Walt Disney executives to meet with Kimmel, assess talk show future, Bloomberg News reports
- Explainer-Were Jimmy Kimmel’s free speech rights violated when ABC canceled his show?
- People scrap Disney trips after Jimmy Kimmel show pulled off air
- Disney (DIS) Faces Boycott After Jimmy Kimmel Show Canceled - TipRanks.com
- Boycott Disney over pulling Jimmy Kimmel? Why the company will likely fare better than Tesla and Bud Light did.
- Must-Watch Streaming Stocks Poised to Gain From Content Boom
- 3 Reasons to Avoid Netflix Stock Despite Its 28% Surge in 6 Months
- Kimmel said ’horrible thing’ about Charlie Kirk, Trump says
- US House Democrats call on FCC chair to resign after pressuring Disney
- Turkey fines streaming giants over content violating ’moral values’
- ABC suspends Jimmy Kimmel, House Democrats call for FCC Chair’s resignation
- Here’s the case for equities to ‘explode higher’ in October. Buy any dips along the way, says JPMorgan.
- Wall Street Breakfast Podcast: Jimmy Kimmel Pulled From Air
- Morning Bid: Wall St rallies after post-Fed hesitation
- Morning Bid: Wall St rallies after post-Fed hesitation
- Alphabet Is Becoming the Walt Disney of Big Tech. Here's What It Means for Investors
- German journalists’ union criticises decision to take Jimmy Kimmel off air
- Walt Disney $233 Million Settlement Approved
- Hollywood comes to Kimmel’s defense after ABC pulls late-night show
- Boeing Built a Straight-Up X-Wing: Boeing Stock (NYSE:BA) Slips - TipRanks.com
- ディズニーのABC、チャーリー・カーク殺害発言でジミー・キンメル・ライブ！を放送中止
- Disney’s ABC pulls Jimmy Kimmel Live! over Charlie Kirk killing comments
- Jimmy Kimmel dropped by ABC amid affiliate revolt following Charlie Kirk comments
- ABC to indefinitely halt broadcasts of ’Jimmy Kimmel Live!’ after remarks about Kirk
1日のレンジ
114.08 115.78
1年のレンジ
80.10 124.69
- 以前の終値
- 116.11
- 始値
- 115.33
- 買値
- 114.85
- 買値
- 115.15
- 安値
- 114.08
- 高値
- 115.78
- 出来高
- 18.131 K
- 1日の変化
- -1.09%
- 1ヶ月の変化
- -1.85%
- 6ヶ月の変化
- 16.81%
- 1年の変化
- 20.64%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K