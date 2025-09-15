Валюты / DIS
DIS: Walt Disney Company (The)
115.28 USD 0.33 (0.29%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DIS за сегодня изменился на -0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 114.71, а максимальная — 115.85.
Следите за динамикой Walt Disney Company (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
114.71 115.85
Годовой диапазон
80.10 124.69
- Предыдущее закрытие
- 115.61
- Open
- 115.61
- Bid
- 115.28
- Ask
- 115.58
- Low
- 114.71
- High
- 115.85
- Объем
- 12.862 K
- Дневное изменение
- -0.29%
- Месячное изменение
- -1.49%
- 6-месячное изменение
- 17.25%
- Годовое изменение
- 21.09%
