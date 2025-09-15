КотировкиРазделы
DIS: Walt Disney Company (The)

115.28 USD 0.33 (0.29%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DIS за сегодня изменился на -0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 114.71, а максимальная — 115.85.

Следите за динамикой Walt Disney Company (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
114.71 115.85
Годовой диапазон
80.10 124.69
Предыдущее закрытие
115.61
Open
115.61
Bid
115.28
Ask
115.58
Low
114.71
High
115.85
Объем
12.862 K
Дневное изменение
-0.29%
Месячное изменение
-1.49%
6-месячное изменение
17.25%
Годовое изменение
21.09%
