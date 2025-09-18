CotationsSections
Devises / DIS
Retour à Actions

DIS: Walt Disney Company (The)

113.72 USD 1.13 (0.98%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DIS a changé de -0.98% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 111.93 et à un maximum de 114.38.

Suivez la dynamique Walt Disney Company (The). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DIS Nouvelles

Range quotidien
111.93 114.38
Range Annuel
80.10 124.69
Clôture Précédente
114.85
Ouverture
114.38
Bid
113.72
Ask
114.02
Plus Bas
111.93
Plus Haut
114.38
Volume
27.992 K
Changement quotidien
-0.98%
Changement Mensuel
-2.82%
Changement à 6 Mois
15.66%
Changement Annuel
19.45%
20 septembre, samedi