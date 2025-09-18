Währungen / DIS
DIS: Walt Disney Company (The)
114.85 USD 1.26 (1.09%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DIS hat sich für heute um -1.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 114.08 bis zu einem Hoch von 115.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die Walt Disney Company (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DIS News
Tagesspanne
114.08 115.78
Jahresspanne
80.10 124.69
- Vorheriger Schlusskurs
- 116.11
- Eröffnung
- 115.33
- Bid
- 114.85
- Ask
- 115.15
- Tief
- 114.08
- Hoch
- 115.78
- Volumen
- 18.131 K
- Tagesänderung
- -1.09%
- Monatsänderung
- -1.85%
- 6-Monatsänderung
- 16.81%
- Jahresänderung
- 20.64%
