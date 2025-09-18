KurseKategorien
DIS: Walt Disney Company (The)

114.85 USD 1.26 (1.09%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DIS hat sich für heute um -1.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 114.08 bis zu einem Hoch von 115.78 gehandelt.

Verfolgen Sie die Walt Disney Company (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
114.08 115.78
Jahresspanne
80.10 124.69
Vorheriger Schlusskurs
116.11
Eröffnung
115.33
Bid
114.85
Ask
115.15
Tief
114.08
Hoch
115.78
Volumen
18.131 K
Tagesänderung
-1.09%
Monatsänderung
-1.85%
6-Monatsänderung
16.81%
Jahresänderung
20.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K