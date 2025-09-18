Valute / DIS
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
DIS: Walt Disney Company (The)
113.72 USD 1.13 (0.98%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DIS ha avuto una variazione del -0.98% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 111.93 e ad un massimo di 114.38.
Segui le dinamiche di Walt Disney Company (The). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DIS News
- Disney’s Kimmel suspension shows Trump’s increasing grip over media
- Stock Market Today: Dow, S&P Aim For New Highs; Gold Stocks Shine (Live Coverage)
- Taylor Swift tries to save the movie industry again with ‘Showgirl’ film release
- How Nexstar became the tip of the spear in a free-speech fight over Jimmy Kimmel
- Senate Republican blasts FCC chair threats to Disney
- Jimmy Kimmel suspension puts Disney back in hotseat; writers hold protest
- Price Hikes Lift Netflix in UCAN: Growth Opportunity or Pitfall?
- The Zacks Analyst Blog Highlights Netflix, Amazon, Disney and Apple
- President Trump Threatens TV Licenses After ABC Suspends Jimmy Kimmel
- Trump’s FCC Chair Carr uses old powers in new ways to rein in media companies
- Paris DVD rental store in last stand against streaming giants
- Walt Disney executives to meet with Kimmel, assess talk show future, Bloomberg News reports
- Disney (DIS) Faces Backlash as ABC Suspends ‘Jimmy Kimmel Live’ over Charlie Kirk Remarks - TipRanks.com
- Explainer-Were Jimmy Kimmel’s free speech rights violated when ABC canceled his show?
- People scrap Disney trips after Jimmy Kimmel show pulled off air
- Disney (DIS) Faces Boycott After Jimmy Kimmel Show Canceled - TipRanks.com
- Boycott Disney over pulling Jimmy Kimmel? Why the company will likely fare better than Tesla and Bud Light did.
- Must-Watch Streaming Stocks Poised to Gain From Content Boom
- 3 Reasons to Avoid Netflix Stock Despite Its 28% Surge in 6 Months
- Kimmel said ’horrible thing’ about Charlie Kirk, Trump says
- US House Democrats call on FCC chair to resign after pressuring Disney
- La Turchia multa i giganti dello streaming per contenuti che violano i "valori morali"
- Turkey fines streaming giants over content violating ’moral values’
- ABC suspends Jimmy Kimmel, House Democrats call for FCC Chair’s resignation
Intervallo Giornaliero
111.93 114.38
Intervallo Annuale
80.10 124.69
- Chiusura Precedente
- 114.85
- Apertura
- 114.38
- Bid
- 113.72
- Ask
- 114.02
- Minimo
- 111.93
- Massimo
- 114.38
- Volume
- 27.992 K
- Variazione giornaliera
- -0.98%
- Variazione Mensile
- -2.82%
- Variazione Semestrale
- 15.66%
- Variazione Annuale
- 19.45%
20 settembre, sabato