QuotazioniSezioni
Valute / DIS
Tornare a Azioni

DIS: Walt Disney Company (The)

113.72 USD 1.13 (0.98%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DIS ha avuto una variazione del -0.98% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 111.93 e ad un massimo di 114.38.

Segui le dinamiche di Walt Disney Company (The). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DIS News

Intervallo Giornaliero
111.93 114.38
Intervallo Annuale
80.10 124.69
Chiusura Precedente
114.85
Apertura
114.38
Bid
113.72
Ask
114.02
Minimo
111.93
Massimo
114.38
Volume
27.992 K
Variazione giornaliera
-0.98%
Variazione Mensile
-2.82%
Variazione Semestrale
15.66%
Variazione Annuale
19.45%
20 settembre, sabato