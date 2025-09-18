Dövizler / DIS
DIS: Walt Disney Company (The)
113.72 USD 1.13 (0.98%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DIS fiyatı bugün -0.98% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 111.93 ve Yüksek fiyatı olarak 114.38 aralığında işlem gördü.
Walt Disney Company (The) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
111.93 114.38
Yıllık aralık
80.10 124.69
- Önceki kapanış
- 114.85
- Açılış
- 114.38
- Satış
- 113.72
- Alış
- 114.02
- Düşük
- 111.93
- Yüksek
- 114.38
- Hacim
- 27.992 K
- Günlük değişim
- -0.98%
- Aylık değişim
- -2.82%
- 6 aylık değişim
- 15.66%
- Yıllık değişim
- 19.45%
21 Eylül, Pazar