DIS: Walt Disney Company (The)
113.72 USD 1.13 (0.98%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DIS 환율이 오늘 -0.98%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 111.93이고 고가는 114.38이었습니다.
Walt Disney Company (The) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
111.93 114.38
년간 변동
80.10 124.69
- 이전 종가
- 114.85
- 시가
- 114.38
- Bid
- 113.72
- Ask
- 114.02
- 저가
- 111.93
- 고가
- 114.38
- 볼륨
- 27.992 K
- 일일 변동
- -0.98%
- 월 변동
- -2.82%
- 6개월 변동
- 15.66%
- 년간 변동율
- 19.45%
