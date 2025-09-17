Moedas / DIS
DIS: Walt Disney Company (The)
116.11 USD 0.83 (0.72%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DIS para hoje mudou para 0.72%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 115.22 e o mais alto foi 116.66.
Veja a dinâmica do par de moedas Walt Disney Company (The). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DIS Notícias
- Ações da Meta sobem após Stifel reiterar classificação de Compra para nova linha de óculos com IA
- Here’s the case for equities to ‘explode higher’ in October. Buy any dips along the way, says JPMorgan.
- Wall Street Breakfast Podcast: Jimmy Kimmel Pulled From Air
- Morning Bid: Wall St rallies after post-Fed hesitation
- Morning Bid: Wall St rallies after post-Fed hesitation
- Alphabet Is Becoming the Walt Disney of Big Tech. Here's What It Means for Investors
- German journalists’ union criticises decision to take Jimmy Kimmel off air
- Hollywood comes to Kimmel’s defense after ABC pulls late-night show
- Boeing Built a Straight-Up X-Wing: Boeing Stock (NYSE:BA) Slips - TipRanks.com
- ABC da Disney cancela programa de Jimmy Kimmel após comentários sobre morte de Charlie Kirk
- Disney’s ABC pulls Jimmy Kimmel Live! over Charlie Kirk killing comments
- Jimmy Kimmel dropped by ABC amid affiliate revolt following Charlie Kirk comments
- ABC suspende indefinidamente programa "Jimmy Kimmel Live!" após comentários sobre Kirk
- ABC to indefinitely halt broadcasts of ’Jimmy Kimmel Live!’ after remarks about Kirk
- Dine Brands Global anuncia aposentadoria de diretora de contabilidade e nomeia sucessor
- Dine Brands Global announces retirement of chief accounting officer and names successor
- Disney $233 million settlement with employees wins approval
- Disney: Linear To Streaming Tipping Point Still Years Away (NYSE:DIS)
- Disney's Streaming Base Expands: Can Subscriber Growth Drive Gains?
- YouTube aposta em IA como chave para criação de conteúdo
- Bernstein reitera classificação de ações da Disney como Outperform devido ao potencial de streaming
- Disney stock rating reiterated at Outperform by Bernstein on streaming potential
- YouTube, new leader of US media industry, bets on AI as key for creating content
- Hollywood Strikes Back! Disney, Comcast, Warner Bros Sue Chinese AI Firm - TipRanks.com
Faixa diária
115.22 116.66
Faixa anual
80.10 124.69
- Fechamento anterior
- 115.28
- Open
- 115.40
- Bid
- 116.11
- Ask
- 116.41
- Low
- 115.22
- High
- 116.66
- Volume
- 13.807 K
- Mudança diária
- 0.72%
- Mudança mensal
- -0.78%
- Mudança de 6 meses
- 18.09%
- Mudança anual
- 21.96%
