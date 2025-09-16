Divisas / DIS
DIS: Walt Disney Company (The)
116.11 USD 0.83 (0.72%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DIS de hoy ha cambiado un 0.72%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 115.22, mientras que el máximo ha alcanzado 116.66.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Walt Disney Company (The). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
115.22 116.66
Rango anual
80.10 124.69
- Cierres anteriores
- 115.28
- Open
- 115.40
- Bid
- 116.11
- Ask
- 116.41
- Low
- 115.22
- High
- 116.66
- Volumen
- 12.716 K
- Cambio diario
- 0.72%
- Cambio mensual
- -0.78%
- Cambio a 6 meses
- 18.09%
- Cambio anual
- 21.96%
