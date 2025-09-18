通貨 / CRWD
CRWD: CrowdStrike Holdings Inc - Class A
502.63 USD 57.13 (12.82%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CRWDの今日の為替レートは、12.82%変化しました。日中、通貨は1あたり462.12の安値と504.14の高値で取引されました。
CrowdStrike Holdings Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CRWD News
- CrowdStrike Jumps After Guiding Key Growth Metric Above Views
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.27%
- Palantir, Nvidia lead Thursday’s market cap stock movers
- Why CrowdStrike Stock Is Soaring Today
- CrowdStrike’s Stock (CRWD) Jumps 10% as Company Holds Investor Day - TipRanks.com
- Wall Street blinked, then Nvidia built its boldest partnership yet
- Truist Securities、CrowdStrikeの株価目標を強力な見通しにより550ドルに引き上げ
- Truist Securities raises CrowdStrike stock price target to $550 on strong outlook
- DA Davidsonが強い成長見通しを受けてCrowdStrikeの株価目標を515ドルに引き上げ
- DA Davidson raises CrowdStrike stock price target to $515 on strong growth outlook
- CrowdStrikeの株価目標、EvercoreがISIを430ドルに引き上げ
- CrowdStrike stock price target raised to $430 from $405 at Evercore ISI
- Intel, CrowdStrike lead Thursday’s market cap stock movers
- RBCがFal.Conイベント後にCrowdStrike株の「アウトパフォーム」評価を再確認
- CrowdStrike stock rating reiterated at Outperform by RBC after Fal.Con event
- Needham社、CrowdStrikeの株価目標を535ドルに引き上げ、力強い成長見通しを評価
- Needham raises CrowdStrike stock price target to $535 on strong growth outlook
- グッゲンハイム、Fal.Conイベント後もCrowdStrikeに対し中立的見解を維持
- CrowdStrikeが2036年度までに200億ドルのARRを目指す、2027年度ガイダンスが予想を上回る：KeyBanc
- Guggenheim maintains Neutral stance on CrowdStrike stock after Fal.Con event
- CrowdStrike targets $20B ARR by FY36, FY27 guidance tops expectations: KeyBanc
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B