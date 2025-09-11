货币 / CRWD
CRWD: CrowdStrike Holdings Inc - Class A
444.98 USD 0.21 (0.05%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CRWD汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点434.81和高点448.32进行交易。
关注CrowdStrike Holdings Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CRWD新闻
- CrowdStrike stock maintains Buy rating at DA Davidson as AI security takes center stage
- 美国投行美银证券将CrowdStrike目标价从430美元上调至450美元
- CrowdStrike stock price target raised to $450 from $430 at Mizuho
- Cybersecurity Stocks: Netskope Hikes IPO Price, Aims To Raise $900 Million
- Top Founder-Led Stocks That Can Be Safer Long-Term Investment Plays
- CrowdStrike与英伟达合作整合AI安全代理
- CrowdStrike and NVIDIA partner on AI security agent integration
- CrowdStrike收购AI安全公司Pangea，扩展平台
- CrowdStrike to acquire AI security firm Pangea, expanding platform
- CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD): A Bull Case Theory
- PANW's Platform Strategy Builds Momentum: Can it Hit $15B ARR Target?
- CrowdStrike Bets on Identity Security: Is it the Next Growth Engine?
- The Zacks Analyst Blog Highlights Micron, Crowdstrike and Ping An Insurance
- CrowdStrike与科技巨头合作增强AI安全
- CrowdStrike partners with tech giants to enhance AI security
- CrowdStrike: Growth Reacceleration Validates Thesis, But Valuation Demands Perfection
- CrowdStrike and Meta launch benchmarks to test AI in cybersecurity
- What's Going On With CrowdStrike Stock Monday? - CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), Wipro (NYSE:WIT)
- 3 Top Cybersecurity Stocks to Buy in September
- The AI trade will make or break your stock portfolio. Here’s how to win in 2025.
- Charlotte AI Usage Jumps 85%: Will it Power CRWD's Growth Momentum?
- Investors Heavily Search CrowdStrike (CRWD): Here is What You Need to Know
- Fed Rate Cuts Are Coming – And May Ignite the AI Economy
- AI-Fueled Cybersecurity Market Makes These 3 Stocks Worth Buying
日范围
434.81 448.32
年范围
272.67 517.98
- 前一天收盘价
- 444.77
- 开盘价
- 444.80
- 卖价
- 444.98
- 买价
- 445.28
- 最低价
- 434.81
- 最高价
- 448.32
- 交易量
- 5.848 K
- 日变化
- 0.05%
- 月变化
- 6.68%
- 6个月变化
- 23.97%
- 年变化
- 58.03%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值