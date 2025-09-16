Divisas / CRWD
CRWD: CrowdStrike Holdings Inc - Class A
445.50 USD 0.52 (0.12%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CRWD de hoy ha cambiado un 0.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 434.34, mientras que el máximo ha alcanzado 454.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas CrowdStrike Holdings Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CRWD News
CrowdStrike Guidance On Key Metric Takes Center Stage At Investor Day
CrowdStrike en Fal.Con 2025: Protegiendo la era de la IA
CrowdStrike at Fal.Con 2025: Securing the AI Era
CrowdStrike presenta sistema Threat AI para automatizar flujos de inteligencia
- CrowdStrike presenta el sistema Threat AI para automatizar flujos de trabajo de inteligencia
CrowdStrike unveils Threat AI system to automate intelligence workflows
Can FTNT Stock Recover From YTD Drop on AI Security Push? How to Play
Esta acción con INMENSO potencial es el futuro: Cómo hallar las próximas ganadoras
Why CrowdStrike (CRWD) Might be Well Poised for a Surge
Las acciones de CrowdStrike mantienen calificación de Compra en DA Davidson mientras la seguridad con IA toma protagonismo
- CrowdStrike mantiene calificación de Compra en DA Davidson con IA en primer plano
CrowdStrike stock maintains Buy rating at DA Davidson as AI security takes center stage
Mizuho eleva el precio objetivo de las acciones de CrowdStrike a 450 dólares desde 430 dólares
- Mizuho eleva precio objetivo de CrowdStrike a $450 desde $430
CrowdStrike stock price target raised to $450 from $430 at Mizuho
Cybersecurity Stocks: Netskope Hikes IPO Price, Aims To Raise $900 Million
Top Founder-Led Stocks That Can Be Safer Long-Term Investment Plays
CrowdStrike y NVIDIA se asocian para integrar agente de seguridad con IA
- CrowdStrike y NVIDIA se asocian para integrar agentes de seguridad con IA
CrowdStrike and NVIDIA partner on AI security agent integration
CrowdStrike adquirirá empresa de seguridad IA Pangea, ampliando plataforma
- CrowdStrike adquirirá la empresa de seguridad de IA Pangea, ampliando su plataforma
CrowdStrike to acquire AI security firm Pangea, expanding platform
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD): A Bull Case Theory
Rango diario
434.34 454.00
Rango anual
272.67 517.98
- Cierres anteriores
- 444.98
- Open
- 445.00
- Bid
- 445.50
- Ask
- 445.80
- Low
- 434.34
- High
- 454.00
- Volumen
- 9.163 K
- Cambio diario
- 0.12%
- Cambio mensual
- 6.81%
- Cambio a 6 meses
- 24.11%
- Cambio anual
- 58.21%
