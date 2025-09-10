КотировкиРазделы
CRWD: CrowdStrike Holdings Inc - Class A

444.98 USD 0.21 (0.05%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CRWD за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 434.81, а максимальная — 448.32.

Следите за динамикой CrowdStrike Holdings Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости CRWD

Дневной диапазон
434.81 448.32
Годовой диапазон
272.67 517.98
Предыдущее закрытие
444.77
Open
444.80
Bid
444.98
Ask
445.28
Low
434.81
High
448.32
Объем
5.848 K
Дневное изменение
0.05%
Месячное изменение
6.68%
6-месячное изменение
23.97%
Годовое изменение
58.03%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.