Валюты / CRWD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CRWD: CrowdStrike Holdings Inc - Class A
444.98 USD 0.21 (0.05%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CRWD за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 434.81, а максимальная — 448.32.
Следите за динамикой CrowdStrike Holdings Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CRWD
- Cybersecurity Stocks: Netskope Hikes IPO Price, Aims To Raise $900 Million
- Top Founder-Led Stocks That Can Be Safer Long-Term Investment Plays
- CrowdStrike и NVIDIA объединяются для интеграции ИИ-агентов безопасности
- CrowdStrike and NVIDIA partner on AI security agent integration
- CrowdStrike приобретает компанию Pangea, специализирующуюся на ИИ-безопасности
- CrowdStrike to acquire AI security firm Pangea, expanding platform
- CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD): A Bull Case Theory
- PANW's Platform Strategy Builds Momentum: Can it Hit $15B ARR Target?
- CrowdStrike Bets on Identity Security: Is it the Next Growth Engine?
- The Zacks Analyst Blog Highlights Micron, Crowdstrike and Ping An Insurance
- CrowdStrike объединяется с технологическими гигантами для усиления безопасности ИИ
- CrowdStrike partners with tech giants to enhance AI security
- CrowdStrike: Growth Reacceleration Validates Thesis, But Valuation Demands Perfection
- CrowdStrike и Meta запускают эталонные тесты для оценки ИИ в кибербезопасности
- CrowdStrike and Meta launch benchmarks to test AI in cybersecurity
- What's Going On With CrowdStrike Stock Monday? - CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), Wipro (NYSE:WIT)
- 3 Top Cybersecurity Stocks to Buy in September
- The AI trade will make or break your stock portfolio. Here’s how to win in 2025.
- Charlotte AI Usage Jumps 85%: Will it Power CRWD's Growth Momentum?
- Investors Heavily Search CrowdStrike (CRWD): Here is What You Need to Know
- Fed Rate Cuts Are Coming – And May Ignite the AI Economy
- AI-Fueled Cybersecurity Market Makes These 3 Stocks Worth Buying
- Why Zscaler Stock (ZS) Bulls Aren’t Waiting for Lower Multiples - TipRanks.com
- Oracle Q1 Earnings Match Estimates, Cloud Growth Fuels Revenue Rise
Дневной диапазон
434.81 448.32
Годовой диапазон
272.67 517.98
- Предыдущее закрытие
- 444.77
- Open
- 444.80
- Bid
- 444.98
- Ask
- 445.28
- Low
- 434.81
- High
- 448.32
- Объем
- 5.848 K
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- 6.68%
- 6-месячное изменение
- 23.97%
- Годовое изменение
- 58.03%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.