통화 / CRWD
CRWD: CrowdStrike Holdings Inc - Class A
502.55 USD 0.08 (0.02%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CRWD 환율이 오늘 -0.02%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 495.81이고 고가는 507.20이었습니다.
CrowdStrike Holdings Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CRWD News
- Stock Market Rallies To New Highs On Fed Rate Cut, Nvidia News; Tesla Jumps: Weekly Review
- Bull of the Day: CrowdStrike (CRWD)
- CrowdStrike and Molson Coors Beverage have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bull of the Day: CrowdStrike (CRWD)
- 크라우드스트라이크(CRWD.O), AI 플랫폼 확장 및 판게아 인수 계약…주가 급등
- [개장] 뉴욕증시 추가 금리 인하 기대에 사상 최고치..인텔 22%↑
- CrowdStrike Jumps After Guiding Key Growth Metric Above Views
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.27%
- Palantir, Nvidia lead Thursday’s market cap stock movers
- Why CrowdStrike Stock Is Soaring Today
- CrowdStrike’s Stock (CRWD) Jumps 10% as Company Holds Investor Day - TipRanks.com
- Wall Street blinked, then Nvidia built its boldest partnership yet
- CrowdStrike Holdings, Truist 목표가 $550로 상향
- Truist Securities raises CrowdStrike stock price target to $550 on strong outlook
- CrowdStrike Holdings, DA Davidson 목표 주가 $515로 상향
- DA Davidson raises CrowdStrike stock price target to $515 on strong growth outlook
- CrowdStrike 목표 주가, Evercore ISI에서 $430으로 상향 조정
- CrowdStrike stock price target raised to $430 from $405 at Evercore ISI
- Intel, CrowdStrike lead Thursday’s market cap stock movers
- CrowdStrike, RBC의 ’Outperform’ 등급 재확인
- CrowdStrike stock rating reiterated at Outperform by RBC after Fal.Con event
- 니덤, CrowdStrike 목표 주가 535달러로 상향 조정
- Needham raises CrowdStrike stock price target to $535 on strong growth outlook
- 구겐하임, Fal.Con 행사 후 CrowdStrike 주식 ’중립’ 유지
일일 변동 비율
495.81 507.20
년간 변동
272.67 517.98
- 이전 종가
- 502.63
- 시가
- 500.00
- Bid
- 502.55
- Ask
- 502.85
- 저가
- 495.81
- 고가
- 507.20
- 볼륨
- 9.084 K
- 일일 변동
- -0.02%
- 월 변동
- 20.48%
- 6개월 변동
- 40.01%
- 년간 변동율
- 78.48%
