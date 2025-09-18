Währungen / CRWD
CRWD: CrowdStrike Holdings Inc - Class A
502.63 USD 57.13 (12.82%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CRWD hat sich für heute um 12.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 462.12 bis zu einem Hoch von 504.14 gehandelt.
Verfolgen Sie die CrowdStrike Holdings Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CRWD News
Tagesspanne
462.12 504.14
Jahresspanne
272.67 517.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 445.50
- Eröffnung
- 468.93
- Bid
- 502.63
- Ask
- 502.93
- Tief
- 462.12
- Hoch
- 504.14
- Volumen
- 23.037 K
- Tagesänderung
- 12.82%
- Monatsänderung
- 20.50%
- 6-Monatsänderung
- 40.03%
- Jahresänderung
- 78.50%
