KurseKategorien
Währungen / CRWD
Zurück zum Aktien

CRWD: CrowdStrike Holdings Inc - Class A

502.63 USD 57.13 (12.82%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CRWD hat sich für heute um 12.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 462.12 bis zu einem Hoch von 504.14 gehandelt.

Verfolgen Sie die CrowdStrike Holdings Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CRWD News

Tagesspanne
462.12 504.14
Jahresspanne
272.67 517.98
Vorheriger Schlusskurs
445.50
Eröffnung
468.93
Bid
502.63
Ask
502.93
Tief
462.12
Hoch
504.14
Volumen
23.037 K
Tagesänderung
12.82%
Monatsänderung
20.50%
6-Monatsänderung
40.03%
Jahresänderung
78.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K