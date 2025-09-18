Devises / CRWD
CRWD: CrowdStrike Holdings Inc - Class A
502.55 USD 0.08 (0.02%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CRWD a changé de -0.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 495.81 et à un maximum de 507.20.
Suivez la dynamique CrowdStrike Holdings Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CRWD Nouvelles
- Stock Market Rallies To New Highs On Fed Rate Cut, Nvidia News; Tesla Jumps: Weekly Review
- Top Research Reports for Costco, Morgan Stanley & Caterpillar
- Bull of the Day: CrowdStrike (CRWD)
- CrowdStrike and Molson Coors Beverage have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bull of the Day: CrowdStrike (CRWD)
- CrowdStrike Jumps After Guiding Key Growth Metric Above Views
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.27%
- Palantir, Nvidia lead Thursday’s market cap stock movers
- Why CrowdStrike Stock Is Soaring Today
- CrowdStrike’s Stock (CRWD) Jumps 10% as Company Holds Investor Day - TipRanks.com
- Wall Street blinked, then Nvidia built its boldest partnership yet
- Truist Securities relève l’objectif de cours de CrowdStrike à 550€ sur des perspectives solides
- DA Davidson relève l’objectif de cours de CrowdStrike à 515€ grâce à de solides perspectives de croissance
- L’objectif de prix de l’action CrowdStrike relevé à 430$ contre 405$ par Evercore ISI
- Intel, CrowdStrike lead Thursday’s market cap stock movers
- La notation de l’action CrowdStrike maintenue à "Surperformance" par RBC après l’événement Fal.Con
- Needham relève l’objectif de cours de CrowdStrike à 535€ en raison de perspectives de croissance solides
- Guggenheim maintient sa position Neutre sur l’action CrowdStrike après l’événement Fal.Con
Range quotidien
495.81 507.20
Range Annuel
272.67 517.98
- Clôture Précédente
- 502.63
- Ouverture
- 500.00
- Bid
- 502.55
- Ask
- 502.85
- Plus Bas
- 495.81
- Plus Haut
- 507.20
- Volume
- 9.084 K
- Changement quotidien
- -0.02%
- Changement Mensuel
- 20.48%
- Changement à 6 Mois
- 40.01%
- Changement Annuel
- 78.48%
20 septembre, samedi