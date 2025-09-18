CotationsSections
Devises / CRWD
Retour à Actions

CRWD: CrowdStrike Holdings Inc - Class A

502.55 USD 0.08 (0.02%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CRWD a changé de -0.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 495.81 et à un maximum de 507.20.

Suivez la dynamique CrowdStrike Holdings Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CRWD Nouvelles

Range quotidien
495.81 507.20
Range Annuel
272.67 517.98
Clôture Précédente
502.63
Ouverture
500.00
Bid
502.55
Ask
502.85
Plus Bas
495.81
Plus Haut
507.20
Volume
9.084 K
Changement quotidien
-0.02%
Changement Mensuel
20.48%
Changement à 6 Mois
40.01%
Changement Annuel
78.48%
20 septembre, samedi