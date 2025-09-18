FiyatlarBölümler
Dövizler / CRWD
CRWD: CrowdStrike Holdings Inc - Class A

502.55 USD 0.08 (0.02%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CRWD fiyatı bugün -0.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 495.81 ve Yüksek fiyatı olarak 507.20 aralığında işlem gördü.

CrowdStrike Holdings Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
495.81 507.20
Yıllık aralık
272.67 517.98
Önceki kapanış
502.63
Açılış
500.00
Satış
502.55
Alış
502.85
Düşük
495.81
Yüksek
507.20
Hacim
9.084 K
Günlük değişim
-0.02%
Aylık değişim
20.48%
6 aylık değişim
40.01%
Yıllık değişim
78.48%
