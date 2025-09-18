Valute / CRWD
CRWD: CrowdStrike Holdings Inc - Class A
496.48 USD 6.07 (1.21%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CRWD ha avuto una variazione del -1.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 486.33 e ad un massimo di 497.00.
Segui le dinamiche di CrowdStrike Holdings Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
486.33 497.00
Intervallo Annuale
272.67 517.98
- Chiusura Precedente
- 502.55
- Apertura
- 491.69
- Bid
- 496.48
- Ask
- 496.78
- Minimo
- 486.33
- Massimo
- 497.00
- Volume
- 2.035 K
- Variazione giornaliera
- -1.21%
- Variazione Mensile
- 19.03%
- Variazione Semestrale
- 38.31%
- Variazione Annuale
- 76.32%