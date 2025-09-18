QuotazioniSezioni
Valute / CRWD
CRWD: CrowdStrike Holdings Inc - Class A

496.48 USD 6.07 (1.21%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CRWD ha avuto una variazione del -1.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 486.33 e ad un massimo di 497.00.

Segui le dinamiche di CrowdStrike Holdings Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
486.33 497.00
Intervallo Annuale
272.67 517.98
Chiusura Precedente
502.55
Apertura
491.69
Bid
496.48
Ask
496.78
Minimo
486.33
Massimo
497.00
Volume
2.035 K
Variazione giornaliera
-1.21%
Variazione Mensile
19.03%
Variazione Semestrale
38.31%
Variazione Annuale
76.32%
22 settembre, lunedì
13:45
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev