CRWD: CrowdStrike Holdings Inc - Class A
445.50 USD 0.52 (0.12%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CRWD para hoje mudou para 0.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 434.34 e o mais alto foi 454.00.
Veja a dinâmica do par de moedas CrowdStrike Holdings Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CRWD Notícias
- CrowdStrike Jumps After Guiding Key Growth Metric Above Views
- Guggenheim mantém posição neutra sobre ações da CrowdStrike após evento Fal.Con
- CrowdStrike estabelece meta de US$ 20 bilhões em ARR até 2036, previsão para 2027 supera expectativas
- CrowdStrike targets $20B ARR by FY36, FY27 guidance tops expectations: KeyBanc
- Cantor Fitzgerald eleva preço-alvo das ações da CrowdStrike para US$ 500 devido a perspectivas positivas
- Morgan Stanley eleva preço-alvo das ações da CrowdStrike para US$ 475
- Preço-alvo da CrowdStrike elevado para US$ 515 de US$ 500 pelo Jefferies
- Mizuho eleva preço-alvo das ações da CrowdStrike para US$ 475
- BMO Capital eleva preço-alvo da CrowdStrike para US$ 500
- S&P 500, Nasdaq futures hit record high after Fed points to further rate cuts
- Stifel eleva preço-alvo da CrowdStrike para US$ 515 com base em perspectivas de crescimento
Faixa diária
434.34 454.00
Faixa anual
272.67 517.98
- Fechamento anterior
- 444.98
- Open
- 445.00
- Bid
- 445.50
- Ask
- 445.80
- Low
- 434.34
- High
- 454.00
- Volume
- 9.163 K
- Mudança diária
- 0.12%
- Mudança mensal
- 6.81%
- Mudança de 6 meses
- 24.11%
- Mudança anual
- 58.21%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh