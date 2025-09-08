通貨 / CMCSA
CMCSA: Comcast Corporation - Class A
31.64 USD 0.79 (2.44%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CMCSAの今日の為替レートは、-2.44%変化しました。日中、通貨は1あたり31.33の安値と32.42の高値で取引されました。
Comcast Corporation - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CMCSA News
- Comcast (CMCSA) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- UBSがコムキャスト株価目標を$36に維持、接続性コスト増加を考慮
- Comcast stock price target maintained at $36 by UBS on connectivity costs
- Hollywood Strikes Back! Disney, Comcast, Warner Bros Sue Chinese AI Firm - TipRanks.com
- Disney, Universal, Warner Bros Discovery sue China’s MiniMax for copyright infringement
- TD Cowen、買収観測による株価上昇を受けワーナー・ブラザース・ディスカバリーを格下げ
- TD Cowen downgrades Warner Bros. Discovery after bid speculation drives rally
- “Do Better”: Comcast Stock (NASDAQ:CMCSA) Slides as Charlie Kirk Coverage Offends Brass - TipRanks.com
- バーンスタイン、コンテンツ懸念の中でもネットフリックス株を「アウトパフォーム」評価維持
- Bernstein reiterates Netflix stock rating at Outperform amid content concerns
- Here's Why Comcast (CMCSA) Fell More Than Broader Market
- バーンスタイン、コムキャスト株に対する「マーケットパフォーム」評価を36ドルで維持
- Bernstein reiterates Market Perform rating on Comcast stock at $36
- A likely bid by Paramount for Warner Bros. Discovery means the big media roll-up is underway
- ウェルズ・ファーゴ、Warner Bros Discoveryをネットフリックスの買収対象と見る
- Wells Fargo sees Warner Bros Discovery S&S as potential Netflix takeover target
- The Trade Desk stock holds steady as Jefferies notes Amazon’s expanding partnerships
- Bernstein lowers U.S. telecom stock targets on rising competition
- Comcast at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth Focus
- Investors Heavily Search Comcast Corporation (CMCSA): Here is What You Need to Know
- RBC starts Comcast with a neutral view amid broadband competition
- This Duolingo Analyst Begins Coverage On A Bearish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Bullish (NYSE:BLSH), BioMarin Pharmaceutical (NASDAQ:BMRN)
- Comcast stock gets Sector Perform rating from RBC on competition concerns
- Paramount Skydance Plans to Make MTV a ‘Music Tastemaker’ Again - TipRanks.com
1日のレンジ
31.33 32.42
1年のレンジ
31.33 45.23
- 以前の終値
- 32.43
- 始値
- 32.33
- 買値
- 31.64
- 買値
- 31.94
- 安値
- 31.33
- 高値
- 32.42
- 出来高
- 47.826 K
- 1日の変化
- -2.44%
- 1ヶ月の変化
- -6.11%
- 6ヶ月の変化
- -14.37%
- 1年の変化
- -24.02%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B