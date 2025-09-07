Währungen / CMCSA
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CMCSA: Comcast Corporation - Class A
31.64 USD 0.79 (2.44%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CMCSA hat sich für heute um -2.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.33 bis zu einem Hoch von 32.42 gehandelt.
Verfolgen Sie die Comcast Corporation - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CMCSA News
- Comcast (CMCSA) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- UBS bestätigt Comcast-Kursziel von 36 US-Dollar angesichts hoher Konnektivitätskosten
- Comcast stock price target maintained at $36 by UBS on connectivity costs
- Hollywood Strikes Back! Disney, Comcast, Warner Bros Sue Chinese AI Firm - TipRanks.com
- Disney, Universal, Warner Bros Discovery sue China’s MiniMax for copyright infringement
- TD Cowen downgrades Warner Bros. Discovery after bid speculation drives rally
- “Do Better”: Comcast Stock (NASDAQ:CMCSA) Slides as Charlie Kirk Coverage Offends Brass - TipRanks.com
- Bernstein bestätigt Netflix-Rating trotz Sorgen um Content-Lizenzen
- Bernstein reiterates Netflix stock rating at Outperform amid content concerns
- Here's Why Comcast (CMCSA) Fell More Than Broader Market
- Bernstein bestätigt "Market Perform"-Rating für Comcast mit Kursziel 36 $
- Bernstein reiterates Market Perform rating on Comcast stock at $36
- A likely bid by Paramount for Warner Bros. Discovery means the big media roll-up is underway
- Wells Fargo sees Warner Bros Discovery S&S as potential Netflix takeover target
- KeyBanc bestätigt "Overweight"-Rating für Netflix und verweist auf DSP-Wachstum
- The Trade Desk stock holds steady as Jefferies notes Amazon’s expanding partnerships
- Bernstein lowers U.S. telecom stock targets on rising competition
- Comcast at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth Focus
- Investors Heavily Search Comcast Corporation (CMCSA): Here is What You Need to Know
- RBC starts Comcast with a neutral view amid broadband competition
- This Duolingo Analyst Begins Coverage On A Bearish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Bullish (NYSE:BLSH), BioMarin Pharmaceutical (NASDAQ:BMRN)
- Comcast stock gets Sector Perform rating from RBC on competition concerns
- Paramount Skydance Plans to Make MTV a ‘Music Tastemaker’ Again - TipRanks.com
- Streaming Shift Forces Paramount to Rethink Cable Networks' Future - Paramount Skydance (NASDAQ:PSKY)
Tagesspanne
31.33 32.42
Jahresspanne
31.33 45.23
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.43
- Eröffnung
- 32.33
- Bid
- 31.64
- Ask
- 31.94
- Tief
- 31.33
- Hoch
- 32.42
- Volumen
- 47.826 K
- Tagesänderung
- -2.44%
- Monatsänderung
- -6.11%
- 6-Monatsänderung
- -14.37%
- Jahresänderung
- -24.02%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K