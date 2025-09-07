KurseKategorien
Währungen / CMCSA
Zurück zum Aktien

CMCSA: Comcast Corporation - Class A

31.64 USD 0.79 (2.44%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CMCSA hat sich für heute um -2.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.33 bis zu einem Hoch von 32.42 gehandelt.

Verfolgen Sie die Comcast Corporation - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CMCSA News

Tagesspanne
31.33 32.42
Jahresspanne
31.33 45.23
Vorheriger Schlusskurs
32.43
Eröffnung
32.33
Bid
31.64
Ask
31.94
Tief
31.33
Hoch
32.42
Volumen
47.826 K
Tagesänderung
-2.44%
Monatsänderung
-6.11%
6-Monatsänderung
-14.37%
Jahresänderung
-24.02%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K