CMCSA: Comcast Corporation - Class A
32.29 USD 0.33 (1.01%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CMCSA за сегодня изменился на -1.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.98, а максимальная — 32.76.
Следите за динамикой Comcast Corporation - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CMCSA
- Disney, Universal, Warner Bros Discovery sue China’s MiniMax for copyright infringement
- TD Cowen понижает рейтинг Warner Bros. Discovery после ралли на фоне слухов о поглощении
- TD Cowen downgrades Warner Bros. Discovery after bid speculation drives rally
- “Do Better”: Comcast Stock (NASDAQ:CMCSA) Slides as Charlie Kirk Coverage Offends Brass - TipRanks.com
- Bernstein подтверждает рейтинг акций Netflix на уровне "выше рынка" на фоне опасений о контенте
- Bernstein reiterates Netflix stock rating at Outperform amid content concerns
- Here's Why Comcast (CMCSA) Fell More Than Broader Market
- Bernstein подтверждает рейтинг "Market Perform" для акций Comcast с целевой ценой $36
- Bernstein reiterates Market Perform rating on Comcast stock at $36
- A likely bid by Paramount for Warner Bros. Discovery means the big media roll-up is underway
- Warner Bros. Discovery взлетает на слухах о заявке Paramount Skydance
- Wells Fargo рассматривает Warner Bros Discovery как потенциальную цель для поглощения Netflix
- Wells Fargo sees Warner Bros Discovery S&S as potential Netflix takeover target
- The Trade Desk stock holds steady as Jefferies notes Amazon’s expanding partnerships
- Bernstein lowers U.S. telecom stock targets on rising competition
- Comcast at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth Focus
- Investors Heavily Search Comcast Corporation (CMCSA): Here is What You Need to Know
- RBC starts Comcast with a neutral view amid broadband competition
- This Duolingo Analyst Begins Coverage On A Bearish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Bullish (NYSE:BLSH), BioMarin Pharmaceutical (NASDAQ:BMRN)
- Comcast stock gets Sector Perform rating from RBC on competition concerns
- Paramount Skydance Plans to Make MTV a ‘Music Tastemaker’ Again - TipRanks.com
- Streaming Shift Forces Paramount to Rethink Cable Networks' Future - Paramount Skydance (NASDAQ:PSKY)
- NFL fans can stream all games this season for the first time — and could end up paying less to do so
- Disney Experiences Shines Bright: Will Global Growth Unlock More Value?
Дневной диапазон
31.98 32.76
Годовой диапазон
31.44 45.23
- Предыдущее закрытие
- 32.62
- Open
- 32.62
- Bid
- 32.29
- Ask
- 32.59
- Low
- 31.98
- High
- 32.76
- Объем
- 32.236 K
- Дневное изменение
- -1.01%
- Месячное изменение
- -4.18%
- 6-месячное изменение
- -12.61%
- Годовое изменение
- -22.45%
