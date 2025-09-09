Devises / CMCSA
CMCSA: Comcast Corporation - Class A
31.59 USD 0.05 (0.16%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CMCSA a changé de -0.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 31.40 et à un maximum de 31.88.
Suivez la dynamique Comcast Corporation - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CMCSA Nouvelles
- Exclusive-Comcast plans to cut jobs at its biggest unit, housing broadband and pay TV, to centralize operations, source says
- Comcast (CMCSA) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- L’objectif de prix de l’action Comcast maintenu à 36$ par UBS en raison des coûts de connectivité
- Hollywood Strikes Back! Disney, Comcast, Warner Bros Sue Chinese AI Firm - TipRanks.com
- TD Cowen dégrade Warner Bros. Discovery après une hausse due aux spéculations d’offre
- “Do Better”: Comcast Stock (NASDAQ:CMCSA) Slides as Charlie Kirk Coverage Offends Brass - TipRanks.com
- Bernstein maintient la note "Surperformance" pour Netflix malgré les préoccupations liées au contenu
- Here's Why Comcast (CMCSA) Fell More Than Broader Market
- Bernstein maintient sa note de Performance du Marché sur l’action Comcast à 36$
- A likely bid by Paramount for Warner Bros. Discovery means the big media roll-up is underway
- Wells Fargo voit Warner Bros Discovery S&S comme une cible potentielle de rachat par Netflix
- KeyBanc maintient sa note Surpondérer sur l’action Netflix, citant la croissance des DSP
- L’action The Trade Desk reste stable alors que Jefferies note l’expansion des partenariats d’Amazon
- Bernstein abaisse ses objectifs pour les actions télécoms américaines face à la concurrence croissante
- Comcast at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth Focus
Range quotidien
31.40 31.88
Range Annuel
31.33 45.23
- Clôture Précédente
- 31.64
- Ouverture
- 31.71
- Bid
- 31.59
- Ask
- 31.89
- Plus Bas
- 31.40
- Plus Haut
- 31.88
- Volume
- 36.120 K
- Changement quotidien
- -0.16%
- Changement Mensuel
- -6.26%
- Changement à 6 Mois
- -14.51%
- Changement Annuel
- -24.14%
20 septembre, samedi