Dövizler / CMCSA
CMCSA: Comcast Corporation - Class A
31.59 USD 0.05 (0.16%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CMCSA fiyatı bugün -0.16% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 31.40 ve Yüksek fiyatı olarak 31.88 aralığında işlem gördü.
Comcast Corporation - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CMCSA haberleri
- Universal Studios creates huge space for new land
- Exclusive-Comcast plans to cut jobs at its biggest unit, housing broadband and pay TV, to centralize operations, source says
- Taylor Swift tries to save the movie industry again with ‘Showgirl’ film release
- Comcast (CMCSA) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- UBS, Comcast hisse fiyat hedefini bağlantı maliyetleri nedeniyle 36 dolarda tuttu
- Comcast stock price target maintained at $36 by UBS on connectivity costs
- Hollywood Strikes Back! Disney, Comcast, Warner Bros Sue Chinese AI Firm - TipRanks.com
- Disney, Universal, Warner Bros Discovery sue China’s MiniMax for copyright infringement
- TD Cowen, devralma spekülasyonları sonrası Warner Bros. Discovery’nin notunu düşürdü
- TD Cowen downgrades Warner Bros. Discovery after bid speculation drives rally
- “Do Better”: Comcast Stock (NASDAQ:CMCSA) Slides as Charlie Kirk Coverage Offends Brass - TipRanks.com
- Bernstein reiterates Netflix stock rating at Outperform amid content concerns
- Here's Why Comcast (CMCSA) Fell More Than Broader Market
- Bernstein, Comcast hissesi için Piyasa Performansı notunu 36 dolar hedef fiyatla yineliyor
- Bernstein reiterates Market Perform rating on Comcast stock at $36
- A likely bid by Paramount for Warner Bros. Discovery means the big media roll-up is underway
- Wells Fargo, Warner Bros Discovery S&S’yi potansiyel Netflix satın alma hedefi olarak görüyor
- Wells Fargo sees Warner Bros Discovery S&S as potential Netflix takeover target
- The Trade Desk stock holds steady as Jefferies notes Amazon’s expanding partnerships
- Bernstein lowers U.S. telecom stock targets on rising competition
- Comcast at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth Focus
- Investors Heavily Search Comcast Corporation (CMCSA): Here is What You Need to Know
- RBC starts Comcast with a neutral view amid broadband competition
- This Duolingo Analyst Begins Coverage On A Bearish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Bullish (NYSE:BLSH), BioMarin Pharmaceutical (NASDAQ:BMRN)
Günlük aralık
31.40 31.88
Yıllık aralık
31.33 45.23
- Önceki kapanış
- 31.64
- Açılış
- 31.71
- Satış
- 31.59
- Alış
- 31.89
- Düşük
- 31.40
- Yüksek
- 31.88
- Hacim
- 36.120 K
- Günlük değişim
- -0.16%
- Aylık değişim
- -6.26%
- 6 aylık değişim
- -14.51%
- Yıllık değişim
- -24.14%
21 Eylül, Pazar