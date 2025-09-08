Moedas / CMCSA
CMCSA: Comcast Corporation - Class A
32.43 USD 0.14 (0.43%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CMCSA para hoje mudou para 0.43%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 32.21 e o mais alto foi 32.80.
Veja a dinâmica do par de moedas Comcast Corporation - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CMCSA Notícias
- LA28 adiciona patrocinadores e informa sobre ingressos para "maior evento esportivo da história"
- Hollywood Strikes Back! Disney, Comcast, Warner Bros Sue Chinese AI Firm - TipRanks.com
- Disney, Universal e Warner Bros Discovery processam MiniMax da China por violação de direitos autorais
- Disney, Universal, Warner Bros Discovery sue China’s MiniMax for copyright infringement
- TD Cowen rebaixa Warner Bros. Discovery após especulações de oferta
- TD Cowen downgrades Warner Bros. Discovery after bid speculation drives rally
- “Do Better”: Comcast Stock (NASDAQ:CMCSA) Slides as Charlie Kirk Coverage Offends Brass - TipRanks.com
- Bernstein mantém classificação da Netflix como Outperform em meio a preocupações com conteúdo
- Bernstein reiterates Netflix stock rating at Outperform amid content concerns
- Here's Why Comcast (CMCSA) Fell More Than Broader Market
- Bernstein mantém classificação de Desempenho de Mercado para ações da Comcast a US$ 36
- Bernstein reiterates Market Perform rating on Comcast stock at $36
- A likely bid by Paramount for Warner Bros. Discovery means the big media roll-up is underway
- Warner Bros. Discovery dispara após rumores de oferta da Paramount Skydance
- Wells Fargo vê Warner Bros Discovery como potencial alvo de aquisição pela Netflix
- Wells Fargo sees Warner Bros Discovery S&S as potential Netflix takeover target
- The Trade Desk stock holds steady as Jefferies notes Amazon’s expanding partnerships
- Bernstein lowers U.S. telecom stock targets on rising competition
- Comcast at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth Focus
- Investors Heavily Search Comcast Corporation (CMCSA): Here is What You Need to Know
- RBC starts Comcast with a neutral view amid broadband competition
- This Duolingo Analyst Begins Coverage On A Bearish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Bullish (NYSE:BLSH), BioMarin Pharmaceutical (NASDAQ:BMRN)
- Comcast stock gets Sector Perform rating from RBC on competition concerns
- Paramount Skydance Plans to Make MTV a ‘Music Tastemaker’ Again - TipRanks.com
Faixa diária
32.21 32.80
Faixa anual
31.44 45.23
- Fechamento anterior
- 32.29
- Open
- 32.43
- Bid
- 32.43
- Ask
- 32.73
- Low
- 32.21
- High
- 32.80
- Volume
- 25.898 K
- Mudança diária
- 0.43%
- Mudança mensal
- -3.77%
- Mudança de 6 meses
- -12.23%
- Mudança anual
- -22.12%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh