통화 / CMCSA
CMCSA: Comcast Corporation - Class A
31.52 USD 0.12 (0.38%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CMCSA 환율이 오늘 -0.38%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 31.40이고 고가는 31.88이었습니다.
Comcast Corporation - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CMCSA News
- Taylor Swift tries to save the movie industry again with ‘Showgirl’ film release
- Comcast (CMCSA) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- 컴캐스트, UBS 목표 주가 36달러 유지…연결 비용 고려
- Comcast stock price target maintained at $36 by UBS on connectivity costs
- Hollywood Strikes Back! Disney, Comcast, Warner Bros Sue Chinese AI Firm - TipRanks.com
- Disney, Universal, Warner Bros Discovery sue China’s MiniMax for copyright infringement
- TD Cowen, 인수 입찰 소문으로 급등한 Warner Bros. Discovery 등급 하향 조정
- TD Cowen downgrades Warner Bros. Discovery after bid speculation drives rally
- “Do Better”: Comcast Stock (NASDAQ:CMCSA) Slides as Charlie Kirk Coverage Offends Brass - TipRanks.com
- 넷플릭스, 콘텐츠 우려 속 ’시장수익률 상회’ 유지
- Bernstein reiterates Netflix stock rating at Outperform amid content concerns
- Here's Why Comcast (CMCSA) Fell More Than Broader Market
- 컴캐스트, Bernstein ’시장수익률’ 투자의견 유지, 목표가 36달러
- Bernstein reiterates Market Perform rating on Comcast stock at $36
- A likely bid by Paramount for Warner Bros. Discovery means the big media roll-up is underway
- 워너 브라더스 디스커버리, 파라마운트 스카이댄스 인수설에 급등
- 워너 브라더스 디스커버리, 넷플릭스 인수 대상 가능성 - Wells Fargo
- Wells Fargo sees Warner Bros Discovery S&S as potential Netflix takeover target
- The Trade Desk stock holds steady as Jefferies notes Amazon’s expanding partnerships
- Bernstein lowers U.S. telecom stock targets on rising competition
- Comcast at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth Focus
- Investors Heavily Search Comcast Corporation (CMCSA): Here is What You Need to Know
- RBC starts Comcast with a neutral view amid broadband competition
- This Duolingo Analyst Begins Coverage On A Bearish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Bullish (NYSE:BLSH), BioMarin Pharmaceutical (NASDAQ:BMRN)
일일 변동 비율
31.40 31.88
년간 변동
31.33 45.23
- 이전 종가
- 31.64
- 시가
- 31.71
- Bid
- 31.52
- Ask
- 31.82
- 저가
- 31.40
- 고가
- 31.88
- 볼륨
- 24.125 K
- 일일 변동
- -0.38%
- 월 변동
- -6.47%
- 6개월 변동
- -14.70%
- 년간 변동율
- -24.30%
