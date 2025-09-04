货币 / CMCSA
CMCSA: Comcast Corporation - Class A
32.29 USD 0.33 (1.01%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CMCSA汇率已更改-1.01%。当日，交易品种以低点31.98和高点32.76进行交易。
关注Comcast Corporation - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CMCSA新闻
- Hollywood Strikes Back! Disney, Comcast, Warner Bros Sue Chinese AI Firm - TipRanks.com
- Disney, Universal, Warner Bros Discovery sue China’s MiniMax for copyright infringement
- TD Cowen downgrades Warner Bros. Discovery after bid speculation drives rally
- “Do Better”: Comcast Stock (NASDAQ:CMCSA) Slides as Charlie Kirk Coverage Offends Brass - TipRanks.com
- 伯恩斯坦重申奈飞股票评级为"跑赢大盘"，尽管存在内容担忧
- Bernstein reiterates Netflix stock rating at Outperform amid content concerns
- Here's Why Comcast (CMCSA) Fell More Than Broader Market
- 伯恩斯坦维持康卡斯特股票"市场表现"评级，目标价36美元
- Bernstein reiterates Market Perform rating on Comcast stock at $36
- A likely bid by Paramount for Warner Bros. Discovery means the big media roll-up is underway
- 富国银行视Warner Bros Discovery为奈飞潜在收购目标
- Wells Fargo sees Warner Bros Discovery S&S as potential Netflix takeover target
- The Trade Desk stock holds steady as Jefferies notes Amazon’s expanding partnerships
- Bernstein lowers U.S. telecom stock targets on rising competition
- Comcast at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth Focus
- Investors Heavily Search Comcast Corporation (CMCSA): Here is What You Need to Know
- RBC starts Comcast with a neutral view amid broadband competition
- This Duolingo Analyst Begins Coverage On A Bearish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Bullish (NYSE:BLSH), BioMarin Pharmaceutical (NASDAQ:BMRN)
- Comcast stock gets Sector Perform rating from RBC on competition concerns
- Paramount Skydance Plans to Make MTV a ‘Music Tastemaker’ Again - TipRanks.com
- Streaming Shift Forces Paramount to Rethink Cable Networks' Future - Paramount Skydance (NASDAQ:PSKY)
- NFL fans can stream all games this season for the first time — and could end up paying less to do so
- Disney Experiences Shines Bright: Will Global Growth Unlock More Value?
- ROKU vs. CMCSA: Which Streaming Stock is Better Positioned for Growth?
日范围
31.98 32.76
年范围
31.44 45.23
- 前一天收盘价
- 32.62
- 开盘价
- 32.62
- 卖价
- 32.29
- 买价
- 32.59
- 最低价
- 31.98
- 最高价
- 32.76
- 交易量
- 32.236 K
- 日变化
- -1.01%
- 月变化
- -4.18%
- 6个月变化
- -12.61%
- 年变化
- -22.45%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值