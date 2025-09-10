QuotazioniSezioni
Valute / CMCSA
Tornare a Azioni

CMCSA: Comcast Corporation - Class A

31.36 USD 0.23 (0.73%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CMCSA ha avuto una variazione del -0.73% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.30 e ad un massimo di 31.58.

Segui le dinamiche di Comcast Corporation - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CMCSA News

Intervallo Giornaliero
31.30 31.58
Intervallo Annuale
31.30 45.23
Chiusura Precedente
31.59
Apertura
31.40
Bid
31.36
Ask
31.66
Minimo
31.30
Massimo
31.58
Volume
12.465 K
Variazione giornaliera
-0.73%
Variazione Mensile
-6.94%
Variazione Semestrale
-15.13%
Variazione Annuale
-24.69%
22 settembre, lunedì
13:45
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev