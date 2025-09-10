Valute / CMCSA
CMCSA: Comcast Corporation - Class A
31.36 USD 0.23 (0.73%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CMCSA ha avuto una variazione del -0.73% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.30 e ad un massimo di 31.58.
Segui le dinamiche di Comcast Corporation - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CMCSA News
- Whatever your views on Charlie Kirk and Jimmy Kimmel, your employer can fire you for expressing them
- Comcast Corporation (CMCSA) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Tracking Cliff Asness’ AQR Capital Management 13F Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:AQRIX)
- Universal Studios creates huge space for new land
- Exclusive-Comcast plans to cut jobs at its biggest unit, housing broadband and pay TV, to centralize operations, source says
- Taylor Swift tries to save the movie industry again with ‘Showgirl’ film release
- Comcast (CMCSA) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Obiettivo di prezzo di Comcast mantenuto a $36 da UBS per i costi di connettività
- Comcast stock price target maintained at $36 by UBS on connectivity costs
- Hollywood Strikes Back! Disney, Comcast, Warner Bros Sue Chinese AI Firm - TipRanks.com
- Disney, Universal, Warner Bros Discovery sue China’s MiniMax for copyright infringement
- TD Cowen declassa Warner Bros. Discovery dopo rally guidato da speculazioni su offerte
- TD Cowen downgrades Warner Bros. Discovery after bid speculation drives rally
- “Do Better”: Comcast Stock (NASDAQ:CMCSA) Slides as Charlie Kirk Coverage Offends Brass - TipRanks.com
- Bernstein conferma il rating Outperform per Netflix tra le preoccupazioni sui contenuti
- Bernstein reiterates Netflix stock rating at Outperform amid content concerns
- Here's Why Comcast (CMCSA) Fell More Than Broader Market
- Bernstein conferma il rating Market Perform per le azioni Comcast a $36
- Bernstein reiterates Market Perform rating on Comcast stock at $36
- A likely bid by Paramount for Warner Bros. Discovery means the big media roll-up is underway
- Wells Fargo vede Warner Bros Discovery come potenziale obiettivo di acquisizione di Netflix
- Wells Fargo sees Warner Bros Discovery S&S as potential Netflix takeover target
- The Trade Desk stock holds steady as Jefferies notes Amazon’s expanding partnerships
- Bernstein lowers U.S. telecom stock targets on rising competition
Intervallo Giornaliero
31.30 31.58
Intervallo Annuale
31.30 45.23
- Chiusura Precedente
- 31.59
- Apertura
- 31.40
- Bid
- 31.36
- Ask
- 31.66
- Minimo
- 31.30
- Massimo
- 31.58
- Volume
- 12.465 K
- Variazione giornaliera
- -0.73%
- Variazione Mensile
- -6.94%
- Variazione Semestrale
- -15.13%
- Variazione Annuale
- -24.69%