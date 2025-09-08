Divisas / CMCSA
CMCSA: Comcast Corporation - Class A
32.43 USD 0.14 (0.43%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CMCSA de hoy ha cambiado un 0.43%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 32.21, mientras que el máximo ha alcanzado 32.80.
CMCSA News
- Hollywood Strikes Back! Disney, Comcast, Warner Bros Sue Chinese AI Firm - TipRanks.com
- Disney, Universal, Warner Bros Discovery sue China’s MiniMax for copyright infringement
- TD Cowen rebaja calificación de Warner Bros. Discovery tras alza por rumores
- TD Cowen rebaja la calificación de Warner Bros. Discovery tras especulaciones de oferta
- TD Cowen downgrades Warner Bros. Discovery after bid speculation drives rally
- “Do Better”: Comcast Stock (NASDAQ:CMCSA) Slides as Charlie Kirk Coverage Offends Brass - TipRanks.com
- Bernstein mantiene calificación de Mejor Rendimiento para Netflix en medio de preocupaciones sobre contenido
- Bernstein mantiene calificación de Netflix en Outperform pese a preocupaciones
- Bernstein reiterates Netflix stock rating at Outperform amid content concerns
- Here's Why Comcast (CMCSA) Fell More Than Broader Market
- Bernstein mantiene calificación de Market Perform para Comcast con precio objetivo de $36
- Bernstein reiterates Market Perform rating on Comcast stock at $36
- A likely bid by Paramount for Warner Bros. Discovery means the big media roll-up is underway
- Warner Bros. Discovery se dispara tras rumores de oferta de Paramount Skydance
- Wells Fargo ve la división S&S de Warner Bros Discovery como posible objetivo de adquisición por Netflix
- Wells Fargo ve a Warner Bros Discovery S&S como posible objetivo de adquisición de Netflix
- Wells Fargo sees Warner Bros Discovery S&S as potential Netflix takeover target
- KeyBanc reitera calificación de Mejor Rendimiento para Netflix, citando crecimiento de DSP
- The Trade Desk stock holds steady as Jefferies notes Amazon’s expanding partnerships
- Bernstein reduce objetivos para acciones de telecomunicaciones de EE.UU. por mayor competencia
- Bernstein lowers U.S. telecom stock targets on rising competition
- Comcast at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth Focus
- Investors Heavily Search Comcast Corporation (CMCSA): Here is What You Need to Know
- RBC starts Comcast with a neutral view amid broadband competition
Rango diario
32.21 32.80
Rango anual
31.44 45.23
- Cierres anteriores
- 32.29
- Open
- 32.44
- Bid
- 32.43
- Ask
- 32.73
- Low
- 32.21
- High
- 32.80
- Volumen
- 23.290 K
- Cambio diario
- 0.43%
- Cambio mensual
- -3.77%
- Cambio a 6 meses
- -12.23%
- Cambio anual
- -22.12%
