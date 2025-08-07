クォートセクション
通貨 / CHRD
株に戻る

CHRD: Chord Energy Corporation

104.33 USD 1.02 (0.97%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CHRDの今日の為替レートは、-0.97%変化しました。日中、通貨は1あたり103.48の安値と105.95の高値で取引されました。

Chord Energy Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CHRD News

1日のレンジ
103.48 105.95
1年のレンジ
79.97 139.26
以前の終値
105.35
始値
105.95
買値
104.33
買値
104.63
安値
103.48
高値
105.95
出来高
1.747 K
1日の変化
-0.97%
1ヶ月の変化
-4.82%
6ヶ月の変化
-7.10%
1年の変化
-19.09%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K