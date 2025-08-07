通貨 / CHRD
CHRD: Chord Energy Corporation
104.33 USD 1.02 (0.97%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CHRDの今日の為替レートは、-0.97%変化しました。日中、通貨は1あたり103.48の安値と105.95の高値で取引されました。
Chord Energy Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CHRD News
- Chord Energy to Acquire Williston Basin Assets From XTO Energy
- RBCキャピタル、コード・エナジーの評価を再確認、買収に言及
- Chord Energy stock rating reiterated by RBC Capital, acquisition noted
- Strength Seen in Chord Energy Corporation (CHRD): Can Its 4.0% Jump Turn into More Strength?
- コード・エナジー、シニア・ノートの発行規模を7億5000万ドルに拡大
- Chord Energy upsizes senior notes offering to $750 million
- BofAセキュリティーズ、Chord Energyの目標株価を123ドルに引き上げ
- Chord Energy stock price target raised by BofA Securities to $123
- UBSがウィリストン買収によりコード・エネルギーの目標株価を130ドルに引き上げ
- Chord Energy stock price target raised to $130 by UBS on Williston acquisition
- TD Cowen、コード・エナジーの5億5000万ドルの買収案件後も「ホールド」評価を維持
- TD Cowen reiterates Hold rating on Chord Energy stock after $550M bolt-on deal
- パイパー・サンドラー、XOM資産買収によりコード・エナジーの目標株価を169ドルに引き上げ
- Piper Sandler raises Chord Energy stock price target to $169 on XOM asset acquisition
- コード・エナジー、エクソン・モービルのウィリストン盆地資産を5.5億ドルで買収
- Chord Energy to acquire XTO’s Williston Basin assets for $550 million
- みずほ、CNXをアップグレード、TalosとCVR Energyを引き下げ、ガス株を選好
- Mizuho upgrades CNX, cuts Talos and CVR Energy as it favors gas stocks
- Venture Global (VG) Up 9.1% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Chord Energy: A Large FCF Generator In The Permian Basin (NASDAQ:CHRD)
- U.S. Oil Output Breaks Records: 3 Energy Producers to Watch
- Chord Energy Stock Dips 2.6% Since Q2 Earnings Miss Estimates
- Earnings call transcript: Chord Energy misses EPS forecast in Q2 2025
- Chord Energy Corporation (CHRD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
103.48 105.95
1年のレンジ
79.97 139.26
- 以前の終値
- 105.35
- 始値
- 105.95
- 買値
- 104.33
- 買値
- 104.63
- 安値
- 103.48
- 高値
- 105.95
- 出来高
- 1.747 K
- 1日の変化
- -0.97%
- 1ヶ月の変化
- -4.82%
- 6ヶ月の変化
- -7.10%
- 1年の変化
- -19.09%
