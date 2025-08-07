통화 / CHRD
CHRD: Chord Energy Corporation
100.37 USD 3.96 (3.80%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CHRD 환율이 오늘 -3.80%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 100.10이고 고가는 103.88이었습니다.
Chord Energy Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CHRD News
- Chord Energy to Acquire Williston Basin Assets From XTO Energy
- Chord Energy, RBC "매수" 등급 재확인, 인수 주목
- Chord Energy stock rating reiterated by RBC Capital, acquisition noted
- Strength Seen in Chord Energy Corporation (CHRD): Can Its 4.0% Jump Turn into More Strength?
- 코어드 에너지, 선순위 채권 발행 규모 7억 5천만 달러로 확대
- Chord Energy upsizes senior notes offering to $750 million
- 코드 에너지(CHRD) 목표 주가, BofA 증권, 123달러로 상향 조정
- Chord Energy stock price target raised by BofA Securities to $123
- Chord Energy stock price target raised to $130 by UBS on Williston acquisition
- TD Cowen, Chord Energy에 ’보유’ 의견 유지
- TD Cowen reiterates Hold rating on Chord Energy stock after $550M bolt-on deal
- Chord Energy, 엑슨모빌 자산 인수…Piper Sandler 목표가 $169로 상향
- Piper Sandler raises Chord Energy stock price target to $169 on XOM asset acquisition
- 코드 에너지, XTO 윌리스톤 분지 자산 5억 5천만 달러에 인수
- Chord Energy to acquire XTO’s Williston Basin assets for $550 million
- 미즈호, 천연가스 선호하며 CNX 등급 상향, Talos 및 CVR Energy 등급 하향
- Mizuho upgrades CNX, cuts Talos and CVR Energy as it favors gas stocks
- Venture Global (VG) Up 9.1% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Chord Energy: A Large FCF Generator In The Permian Basin (NASDAQ:CHRD)
- U.S. Oil Output Breaks Records: 3 Energy Producers to Watch
- Chord Energy Stock Dips 2.6% Since Q2 Earnings Miss Estimates
- Earnings call transcript: Chord Energy misses EPS forecast in Q2 2025
- Chord Energy Corporation (CHRD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Chord Energy Corporation (CHRD) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
일일 변동 비율
100.10 103.88
년간 변동
79.97 139.26
- 이전 종가
- 104.33
- 시가
- 103.53
- Bid
- 100.37
- Ask
- 100.67
- 저가
- 100.10
- 고가
- 103.88
- 볼륨
- 2.716 K
- 일일 변동
- -3.80%
- 월 변동
- -8.43%
- 6개월 변동
- -10.62%
- 년간 변동율
- -22.16%
