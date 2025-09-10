Divisas / CHRD
CHRD: Chord Energy Corporation
105.35 USD 1.07 (1.01%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CHRD de hoy ha cambiado un -1.01%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 104.86, mientras que el máximo ha alcanzado 107.09.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Chord Energy Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CHRD News
- Chord Energy to Acquire Williston Basin Assets From XTO Energy
- Chord Energy stock rating reiterated by RBC Capital, acquisition noted
- Strength Seen in Chord Energy Corporation (CHRD): Can Its 4.0% Jump Turn into More Strength?
- Chord Energy upsizes senior notes offering to $750 million
- Chord Energy stock price target raised by BofA Securities to $123
- Chord Energy stock price target raised to $130 by UBS on Williston acquisition
- TD Cowen reiterates Hold rating on Chord Energy stock after $550M bolt-on deal
- Piper Sandler raises Chord Energy stock price target to $169 on XOM asset acquisition
- Chord Energy to acquire XTO’s Williston Basin assets for $550 million
- Mizuho upgrades CNX, cuts Talos and CVR Energy as it favors gas stocks
- Venture Global (VG) Up 9.1% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
Rango diario
104.86 107.09
Rango anual
79.97 139.26
- Cierres anteriores
- 106.42
- Open
- 105.60
- Bid
- 105.35
- Ask
- 105.65
- Low
- 104.86
- High
- 107.09
- Volumen
- 3.088 K
- Cambio diario
- -1.01%
- Cambio mensual
- -3.89%
- Cambio a 6 meses
- -6.19%
- Cambio anual
- -18.30%
