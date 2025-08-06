Währungen / CHRD
CHRD: Chord Energy Corporation
104.33 USD 1.02 (0.97%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CHRD hat sich für heute um -0.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 103.48 bis zu einem Hoch von 105.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die Chord Energy Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
103.48 105.95
Jahresspanne
79.97 139.26
- Vorheriger Schlusskurs
- 105.35
- Eröffnung
- 105.95
- Bid
- 104.33
- Ask
- 104.63
- Tief
- 103.48
- Hoch
- 105.95
- Volumen
- 1.747 K
- Tagesänderung
- -0.97%
- Monatsänderung
- -4.82%
- 6-Monatsänderung
- -7.10%
- Jahresänderung
- -19.09%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K