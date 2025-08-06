KurseKategorien
CHRD: Chord Energy Corporation

104.33 USD 1.02 (0.97%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CHRD hat sich für heute um -0.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 103.48 bis zu einem Hoch von 105.95 gehandelt.

Verfolgen Sie die Chord Energy Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
103.48 105.95
Jahresspanne
79.97 139.26
Vorheriger Schlusskurs
105.35
Eröffnung
105.95
Bid
104.33
Ask
104.63
Tief
103.48
Hoch
105.95
Volumen
1.747 K
Tagesänderung
-0.97%
Monatsänderung
-4.82%
6-Monatsänderung
-7.10%
Jahresänderung
-19.09%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K