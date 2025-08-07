Valute / CHRD
CHRD: Chord Energy Corporation
100.37 USD 3.96 (3.80%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CHRD ha avuto una variazione del -3.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 100.10 e ad un massimo di 103.88.
Segui le dinamiche di Chord Energy Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CHRD News
- Chord Energy to Acquire Williston Basin Assets From XTO Energy
- Ribadito il rating per le azioni Chord Energy da RBC Capital, acquisizione segnalata
- Chord Energy stock rating reiterated by RBC Capital, acquisition noted
- Strength Seen in Chord Energy Corporation (CHRD): Can Its 4.0% Jump Turn into More Strength?
- Chord Energy aumenta l’offerta di obbligazioni senior a 750 milioni di dollari
- Chord Energy upsizes senior notes offering to $750 million
- Obiettivo di prezzo di Chord Energy alzato da BofA Securities a 123 dollari
- Chord Energy stock price target raised by BofA Securities to $123
- UBS alza il target di prezzo di Chord Energy a 130 dollari dopo l’acquisizione di Williston
- Chord Energy stock price target raised to $130 by UBS on Williston acquisition
- TD Cowen conferma rating Hold su Chord Energy dopo accordo di acquisizione da 550 milioni
- TD Cowen reiterates Hold rating on Chord Energy stock after $550M bolt-on deal
- Piper Sandler alza il target di prezzo delle azioni Chord Energy a $169 dopo l’acquisizione di asset XOM
- Piper Sandler raises Chord Energy stock price target to $169 on XOM asset acquisition
- Chord Energy acquisisce asset di XTO nel Bacino di Williston per 550 milioni di dollari
- Chord Energy to acquire XTO’s Williston Basin assets for $550 million
- Mizuho aggiorna CNX, taglia Talos e CVR Energy preferendo i titoli del gas
- Mizuho upgrades CNX, cuts Talos and CVR Energy as it favors gas stocks
- Venture Global (VG) Up 9.1% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Chord Energy: A Large FCF Generator In The Permian Basin (NASDAQ:CHRD)
- U.S. Oil Output Breaks Records: 3 Energy Producers to Watch
- Chord Energy Stock Dips 2.6% Since Q2 Earnings Miss Estimates
- Earnings call transcript: Chord Energy misses EPS forecast in Q2 2025
- Chord Energy Corporation (CHRD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
100.10 103.88
Intervallo Annuale
79.97 139.26
- Chiusura Precedente
- 104.33
- Apertura
- 103.53
- Bid
- 100.37
- Ask
- 100.67
- Minimo
- 100.10
- Massimo
- 103.88
- Volume
- 2.716 K
- Variazione giornaliera
- -3.80%
- Variazione Mensile
- -8.43%
- Variazione Semestrale
- -10.62%
- Variazione Annuale
- -22.16%
20 settembre, sabato