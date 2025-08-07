QuotazioniSezioni
Valute / CHRD
Tornare a Azioni

CHRD: Chord Energy Corporation

100.37 USD 3.96 (3.80%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CHRD ha avuto una variazione del -3.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 100.10 e ad un massimo di 103.88.

Segui le dinamiche di Chord Energy Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CHRD News

Intervallo Giornaliero
100.10 103.88
Intervallo Annuale
79.97 139.26
Chiusura Precedente
104.33
Apertura
103.53
Bid
100.37
Ask
100.67
Minimo
100.10
Massimo
103.88
Volume
2.716 K
Variazione giornaliera
-3.80%
Variazione Mensile
-8.43%
Variazione Semestrale
-10.62%
Variazione Annuale
-22.16%
20 settembre, sabato