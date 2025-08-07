FiyatlarBölümler
CHRD
CHRD: Chord Energy Corporation

100.37 USD 3.96 (3.80%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CHRD fiyatı bugün -3.80% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 100.10 ve Yüksek fiyatı olarak 103.88 aralığında işlem gördü.

Chord Energy Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
100.10 103.88
Yıllık aralık
79.97 139.26
Önceki kapanış
104.33
Açılış
103.53
Satış
100.37
Alış
100.67
Düşük
100.10
Yüksek
103.88
Hacim
2.716 K
Günlük değişim
-3.80%
Aylık değişim
-8.43%
6 aylık değişim
-10.62%
Yıllık değişim
-22.16%
