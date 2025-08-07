Dövizler / CHRD
CHRD: Chord Energy Corporation
100.37 USD 3.96 (3.80%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CHRD fiyatı bugün -3.80% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 100.10 ve Yüksek fiyatı olarak 103.88 aralığında işlem gördü.
Chord Energy Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CHRD haberleri
- Chord Energy to Acquire Williston Basin Assets From XTO Energy
- RBC Capital, Chord Energy hisse senedi değerlendirmesini yineledi, satın almayı not etti
- Chord Energy stock rating reiterated by RBC Capital, acquisition noted
- Strength Seen in Chord Energy Corporation (CHRD): Can Its 4.0% Jump Turn into More Strength?
- Chord Energy kıdemli tahvil teklifini 750 milyon dolara yükseltti
- Chord Energy upsizes senior notes offering to $750 million
- BofA Securities, Chord Energy için hisse fiyat hedefini 123 dolara yükseltti
- Chord Energy stock price target raised by BofA Securities to $123
- UBS, Williston satın alımı sonrası Chord Energy hisse fiyat hedefini 130 dolara yükseltti
- Chord Energy stock price target raised to $130 by UBS on Williston acquisition
- TD Cowen, Chord Energy’nin 550 milyon dolarlık satın alımı sonrası Tut tavsiyesini yineledi
- TD Cowen reiterates Hold rating on Chord Energy stock after $550M bolt-on deal
- Piper Sandler, XOM varlık alımı sonrası Chord Energy hisse fiyat hedefini 169 dolara yükseltti
- Piper Sandler raises Chord Energy stock price target to $169 on XOM asset acquisition
- Chord Energy, XTO’nun Williston Havzası varlıklarını 550 milyon dolara satın alacak
- Chord Energy to acquire XTO’s Williston Basin assets for $550 million
- Mizuho, CNX’i yükseltiyor, Talos ve CVR Energy’yi düşürürken gaz hisselerini tercih ediyor
- Mizuho upgrades CNX, cuts Talos and CVR Energy as it favors gas stocks
- Venture Global (VG) Up 9.1% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Chord Energy: A Large FCF Generator In The Permian Basin (NASDAQ:CHRD)
- U.S. Oil Output Breaks Records: 3 Energy Producers to Watch
- Chord Energy Stock Dips 2.6% Since Q2 Earnings Miss Estimates
- Earnings call transcript: Chord Energy misses EPS forecast in Q2 2025
- Chord Energy Corporation (CHRD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
100.10 103.88
Yıllık aralık
79.97 139.26
- Önceki kapanış
- 104.33
- Açılış
- 103.53
- Satış
- 100.37
- Alış
- 100.67
- Düşük
- 100.10
- Yüksek
- 103.88
- Hacim
- 2.716 K
- Günlük değişim
- -3.80%
- Aylık değişim
- -8.43%
- 6 aylık değişim
- -10.62%
- Yıllık değişim
- -22.16%
21 Eylül, Pazar