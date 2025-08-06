Валюты / CHRD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CHRD: Chord Energy Corporation
106.42 USD 4.11 (4.02%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CHRD за сегодня изменился на 4.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 104.08, а максимальная — 107.07.
Следите за динамикой Chord Energy Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CHRD
- Chord Energy увеличивает размер предложения старших нот до $750 млн
- Chord Energy upsizes senior notes offering to $750 million
- BofA Securities повысил целевую цену акций Chord Energy до $123
- Chord Energy stock price target raised by BofA Securities to $123
- UBS повысил целевую цену акций Chord Energy до $130 после приобретения активов в Williston
- Chord Energy stock price target raised to $130 by UBS on Williston acquisition
- TD Cowen сохраняет рейтинг "Держать" для акций Chord Energy после сделки на $550 млн
- TD Cowen reiterates Hold rating on Chord Energy stock after $550M bolt-on deal
- Piper Sandler повышает целевую цену акций Chord Energy до $169 после приобретения активов XOM
- Piper Sandler raises Chord Energy stock price target to $169 on XOM asset acquisition
- Chord Energy приобретет активы XTO в бассейне Уиллистон за $550 миллионов
- Chord Energy to acquire XTO’s Williston Basin assets for $550 million
- Mizuho повышает CNX, понижает Talos и CVR, предпочитая газовые акции
- Mizuho upgrades CNX, cuts Talos and CVR Energy as it favors gas stocks
- Venture Global (VG) Up 9.1% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Chord Energy: A Large FCF Generator In The Permian Basin (NASDAQ:CHRD)
- U.S. Oil Output Breaks Records: 3 Energy Producers to Watch
- Chord Energy Stock Dips 2.6% Since Q2 Earnings Miss Estimates
- Earnings call transcript: Chord Energy misses EPS forecast in Q2 2025
- Chord Energy Corporation (CHRD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Chord Energy Corporation (CHRD) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Chord Energy Corporation (CHRD) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Chord Energy Q2 2025 slides: FCF growth accelerates as 4-mile laterals outperform
- Chord Energy raises oil production guidance, cuts capital spending
Дневной диапазон
104.08 107.07
Годовой диапазон
79.97 139.26
- Предыдущее закрытие
- 102.31
- Open
- 106.00
- Bid
- 106.42
- Ask
- 106.72
- Low
- 104.08
- High
- 107.07
- Объем
- 5.002 K
- Дневное изменение
- 4.02%
- Месячное изменение
- -2.91%
- 6-месячное изменение
- -5.24%
- Годовое изменение
- -17.47%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.