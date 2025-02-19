- 概要
BWX: SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWXの今日の為替レートは、0.26%変化しました。日中、通貨は1あたり22.97の安値と23.05の高値で取引されました。
SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
BWX株の現在の価格は？
SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETFの株価は本日23.02です。0.26%内で取引され、前日の終値は22.96、取引量は219に達しました。BWXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETFの株は配当を出しますか？
SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETFの現在の価格は23.02です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.29%やUSDにも注目します。BWXの動きはライブチャートで確認できます。
BWX株を買う方法は？
SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETFの株は現在23.02で購入可能です。注文は通常23.02または23.32付近で行われ、219や0.13%が市場の動きを示します。BWXの最新情報はライブチャートで確認できます。
BWX株に投資する方法は？
SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETFへの投資では、年間の値幅20.89 - 23.55と現在の23.02を考慮します。注文は多くの場合23.02や23.32で行われる前に、1.01%や5.50%と比較されます。BWXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
INVESTMENT COUNSELORS OF MARYLAND LLCの株の最高値は？
INVESTMENT COUNSELORS OF MARYLAND LLCの過去1年の最高値は23.55でした。20.89 - 23.55内で株価は大きく変動し、22.96と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
INVESTMENT COUNSELORS OF MARYLAND LLCの株の最低値は？
INVESTMENT COUNSELORS OF MARYLAND LLC(BWX)の年間最安値は20.89でした。現在の23.02や20.89 - 23.55と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BWXの動きはライブチャートで確認できます。
BWXの株式分割はいつ行われましたか？
SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.96、-1.29%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 22.96
- 始値
- 22.99
- 買値
- 23.02
- 買値
- 23.32
- 安値
- 22.97
- 高値
- 23.05
- 出来高
- 219
- 1日の変化
- 0.26%
- 1ヶ月の変化
- 1.01%
- 6ヶ月の変化
- 5.50%
- 1年の変化
- -1.29%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8