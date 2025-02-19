クォートセクション
通貨 / BWX
BWX: SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF

23.02 USD 0.06 (0.26%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BWXの今日の為替レートは、0.26%変化しました。日中、通貨は1あたり22.97の安値と23.05の高値で取引されました。

SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BWX News

よくあるご質問

BWX株の現在の価格は？

SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETFの株価は本日23.02です。0.26%内で取引され、前日の終値は22.96、取引量は219に達しました。BWXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETFの株は配当を出しますか？

SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETFの現在の価格は23.02です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.29%やUSDにも注目します。BWXの動きはライブチャートで確認できます。

BWX株を買う方法は？

SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETFの株は現在23.02で購入可能です。注文は通常23.02または23.32付近で行われ、219や0.13%が市場の動きを示します。BWXの最新情報はライブチャートで確認できます。

BWX株に投資する方法は？

SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETFへの投資では、年間の値幅20.89 - 23.55と現在の23.02を考慮します。注文は多くの場合23.02や23.32で行われる前に、1.01%や5.50%と比較されます。BWXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

INVESTMENT COUNSELORS OF MARYLAND LLCの株の最高値は？

INVESTMENT COUNSELORS OF MARYLAND LLCの過去1年の最高値は23.55でした。20.89 - 23.55内で株価は大きく変動し、22.96と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

INVESTMENT COUNSELORS OF MARYLAND LLCの株の最低値は？

INVESTMENT COUNSELORS OF MARYLAND LLC(BWX)の年間最安値は20.89でした。現在の23.02や20.89 - 23.55と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BWXの動きはライブチャートで確認できます。

BWXの株式分割はいつ行われましたか？

SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.96、-1.29%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
22.97 23.05
1年のレンジ
20.89 23.55
以前の終値
22.96
始値
22.99
買値
23.02
買値
23.32
安値
22.97
高値
23.05
出来高
219
1日の変化
0.26%
1ヶ月の変化
1.01%
6ヶ月の変化
5.50%
1年の変化
-1.29%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8