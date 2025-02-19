- Panoramica
BWX: SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
Il tasso di cambio BWX ha avuto una variazione del 0.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.97 e ad un massimo di 23.05.
Segui le dinamiche di SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BWX News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BWX oggi?
Oggi le azioni SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF sono prezzate a 23.02. Viene scambiato all'interno di 0.26%, la chiusura di ieri è stata 22.96 e il volume degli scambi ha raggiunto 98. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BWX mostra questi aggiornamenti.
Le azioni SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF pagano dividendi?
SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF è attualmente valutato a 23.02. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.29% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BWX.
Come acquistare azioni BWX?
Puoi acquistare azioni SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF al prezzo attuale di 23.02. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.02 o 23.32, mentre 98 e 0.13% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BWX sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BWX?
Investire in SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF implica considerare l'intervallo annuale 20.89 - 23.55 e il prezzo attuale 23.02. Molti confrontano 1.01% e 5.50% prima di effettuare ordini su 23.02 o 23.32. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BWX con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni INVESTMENT COUNSELORS OF MARYLAND LLC?
Il prezzo massimo di INVESTMENT COUNSELORS OF MARYLAND LLC nell'ultimo anno è stato 23.55. All'interno di 20.89 - 23.55, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.96 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni INVESTMENT COUNSELORS OF MARYLAND LLC?
Il prezzo più basso di INVESTMENT COUNSELORS OF MARYLAND LLC (BWX) nel corso dell'anno è stato 20.89. Confrontandolo con gli attuali 23.02 e 20.89 - 23.55 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BWX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BWX?
SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.96 e -1.29%.
- Chiusura Precedente
- 22.96
- Apertura
- 22.99
- Bid
- 23.02
- Ask
- 23.32
- Minimo
- 22.97
- Massimo
- 23.05
- Volume
- 98
- Variazione giornaliera
- 0.26%
- Variazione Mensile
- 1.01%
- Variazione Semestrale
- 5.50%
- Variazione Annuale
- -1.29%
