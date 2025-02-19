- Übersicht
BWX: SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
Der Wechselkurs von BWX hat sich für heute um 0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.97 bis zu einem Hoch von 23.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BWX heute?
Die Aktie von SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF (BWX) notiert heute bei 22.99. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.13% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.96 und das Handelsvolumen erreichte 354. Das Live-Chart von BWX zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BWX Dividenden?
SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF wird derzeit mit 22.99 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.42% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BWX zu verfolgen.
Wie kaufe ich BWX-Aktien?
Sie können Aktien von SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF (BWX) zum aktuellen Kurs von 22.99 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.99 oder 23.29 platziert, während 354 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BWX auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BWX-Aktien?
Bei einer Investition in SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF müssen die jährliche Spanne 20.89 - 23.55 und der aktuelle Kurs 22.99 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.88% und 5.36%, bevor sie Orders zu 22.99 oder 23.29 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BWX.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von INVESTMENT COUNSELORS OF MARYLAND LLC?
Der höchste Kurs von INVESTMENT COUNSELORS OF MARYLAND LLC (BWX) im vergangenen Jahr lag bei 23.55. Innerhalb von 20.89 - 23.55 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.96 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von INVESTMENT COUNSELORS OF MARYLAND LLC?
Der niedrigste Kurs von INVESTMENT COUNSELORS OF MARYLAND LLC (BWX) im Laufe des Jahres betrug 20.89. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.99 und der Spanne 20.89 - 23.55 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BWX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BWX statt?
SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.96 und -1.42% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.96
- Eröffnung
- 22.99
- Bid
- 22.99
- Ask
- 23.29
- Tief
- 22.97
- Hoch
- 23.05
- Volumen
- 354
- Tagesänderung
- 0.13%
- Monatsänderung
- 0.88%
- 6-Monatsänderung
- 5.36%
- Jahresänderung
- -1.42%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8