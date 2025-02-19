- Обзор рынка
BWX: SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
Курс BWX за сегодня изменился на 0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.97, а максимальная — 23.05.
Следите за динамикой SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BWX сегодня?
SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF (BWX) сегодня оценивается на уровне 23.02. Инструмент торгуется в пределах 0.26%, вчерашнее закрытие составило 22.96, а торговый объем достиг 98. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BWX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF?
SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF в настоящее время оценивается в 23.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.29% и USD. Отслеживайте движения BWX на графике в реальном времени.
Как купить акции BWX?
Вы можете купить акции SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF (BWX) по текущей цене 23.02. Ордера обычно размещаются около 23.02 или 23.32, тогда как 98 и 0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BWX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BWX?
Инвестирование в SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF предполагает учет годового диапазона 20.89 - 23.55 и текущей цены 23.02. Многие сравнивают 1.01% и 5.50% перед размещением ордеров на 23.02 или 23.32. Изучайте ежедневные изменения цены BWX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции INVESTMENT COUNSELORS OF MARYLAND LLC?
Самая высокая цена INVESTMENT COUNSELORS OF MARYLAND LLC (BWX) за последний год составила 23.55. Акции заметно колебались в пределах 20.89 - 23.55, сравнение с 22.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции INVESTMENT COUNSELORS OF MARYLAND LLC?
Самая низкая цена INVESTMENT COUNSELORS OF MARYLAND LLC (BWX) за год составила 20.89. Сравнение с текущими 23.02 и 20.89 - 23.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BWX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BWX?
В прошлом SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.96 и -1.29% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.96
- Open
- 22.99
- Bid
- 23.02
- Ask
- 23.32
- Low
- 22.97
- High
- 23.05
- Объем
- 98
- Дневное изменение
- 0.26%
- Месячное изменение
- 1.01%
- 6-месячное изменение
- 5.50%
- Годовое изменение
- -1.29%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8