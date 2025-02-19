- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BWX: SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
El tipo de cambio de BWX de hoy ha cambiado un 0.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.97, mientras que el máximo ha alcanzado 23.05.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BWX News
- Foreign Stocks Still Lead Global Markets In 2025 Going Into Q4
- A New Era For Fixed Income Investors: Prioritizing Income In A Volatile Market
- Major Asset Classes Posting Across-The-Board Gains In 2025
- U.S. Bond Market Continues To Trail Foreign Fixed Income
- BWX: Chinese Good Reflows Ex-U.S. Internationally Disinflationary (NYSEARCA:BWX)
- The Everything Rally In 2025 Rolls On
- Fixed-Income Outlook: Expanding The Field
- Foreign Bonds Are Having A Very Good Year In U.S. Dollar Terms
- In The Eye Of The Bond Market Hurricane?
- U.S. Treasurys may be losing their safe-haven status — and these bonds could take their place
- Bitcoin Wins, The U.S. Dollar Loses Since 'Liberation Day'
- U.S. And Global Money Supply Surges To Record Highs
- Major Asset Classes: May 2025 Performance Review
- Tracking Global Markets Since 'Liberation Day'
- Trade Wars And The U.S. Dollar
- The Bond Market Is Controlling Trump Now: Why Rising Rates Are A Good Thing
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- Total Return Forecasts: Major Asset Classes - April 2, 2025
- Major Asset Classes: March 2025 Performance Review
- Core Bonds: Unlocking Value In A Volatile Market
- Foreign Stocks Lead Major Asset Classes In 2025
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BWX hoy?
SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF (BWX) se evalúa hoy en 23.02. El instrumento se negocia dentro de 0.26%; el cierre de ayer ha sido 22.96 y el volumen comercial ha alcanzado 219. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BWX en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF?
SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF se evalúa actualmente en 23.02. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -1.29% y USD. Monitoree los movimientos de BWX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BWX?
Puede comprar acciones de SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF (BWX) al precio actual de 23.02. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 23.02 o 23.32, mientras que 219 y 0.13% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BWX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BWX?
Invertir en SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF implica tener en cuenta el rango anual 20.89 - 23.55 y el precio actual 23.02. Muchos comparan 1.01% y 5.50% antes de colocar órdenes en 23.02 o 23.32. Estudie los cambios diarios de precios de BWX en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de INVESTMENT COUNSELORS OF MARYLAND LLC?
El precio más alto de INVESTMENT COUNSELORS OF MARYLAND LLC (BWX) en el último año ha sido 23.55. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 20.89 - 23.55, una comparación con 22.96 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de INVESTMENT COUNSELORS OF MARYLAND LLC?
El precio más bajo de INVESTMENT COUNSELORS OF MARYLAND LLC (BWX) para el año ha sido 20.89. La comparación con los actuales 23.02 y 20.89 - 23.55 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BWX en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BWX?
En el pasado, SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 22.96 y -1.29% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 22.96
- Open
- 22.99
- Bid
- 23.02
- Ask
- 23.32
- Low
- 22.97
- High
- 23.05
- Volumen
- 219
- Cambio diario
- 0.26%
- Cambio mensual
- 1.01%
- Cambio a 6 meses
- 5.50%
- Cambio anual
- -1.29%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8