BWX: SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
A taxa do BWX para hoje mudou para 0.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.97 e o mais alto foi 23.05.
Veja a dinâmica do par de moedas SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BWX Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BWX hoje?
Hoje SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF (BWX) está avaliado em 23.02. O instrumento é negociado dentro de 0.26%, o fechamento de ontem foi 22.96, e o volume de negociação atingiu 219. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BWX em tempo real.
As ações de SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF pagam dividendos?
Atualmente SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF está avaliado em 23.02. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.29% e USD. Monitore os movimentos de BWX no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BWX?
Você pode comprar ações de SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF (BWX) pelo preço atual 23.02. Ordens geralmente são executadas perto de 23.02 ou 23.32, enquanto 219 e 0.13% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BWX no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BWX?
Investir em SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF envolve considerar a faixa anual 20.89 - 23.55 e o preço atual 23.02. Muitos comparam 1.01% e 5.50% antes de enviar ordens em 23.02 ou 23.32. Estude as mudanças diárias de preço de BWX no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações INVESTMENT COUNSELORS OF MARYLAND LLC?
O maior preço de INVESTMENT COUNSELORS OF MARYLAND LLC (BWX) no último ano foi 23.55. As ações oscilaram bastante dentro de 20.89 - 23.55, e a comparação com 22.96 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações INVESTMENT COUNSELORS OF MARYLAND LLC?
O menor preço de INVESTMENT COUNSELORS OF MARYLAND LLC (BWX) no ano foi 20.89. A comparação com o preço atual 23.02 e 20.89 - 23.55 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BWX em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BWX?
No passado SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.96 e -1.29% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 22.96
- Open
- 22.99
- Bid
- 23.02
- Ask
- 23.32
- Low
- 22.97
- High
- 23.05
- Volume
- 219
- Mudança diária
- 0.26%
- Mudança mensal
- 1.01%
- Mudança de 6 meses
- 5.50%
- Mudança anual
- -1.29%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8