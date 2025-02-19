- Aperçu
BWX: SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
Le taux de change de BWX a changé de 0.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.90 et à un maximum de 22.98.
Suivez la dynamique SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BWX aujourd'hui ?
L'action SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF est cotée à 22.96 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.48%, a clôturé hier à 22.85 et son volume d'échange a atteint 188. Le graphique en temps réel du cours de BWX présente ces mises à jour.
L'action SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF verse-t-elle des dividendes ?
SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF est actuellement valorisé à 22.96. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.54% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BWX.
Comment acheter des actions BWX ?
Vous pouvez acheter des actions SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF au cours actuel de 22.96. Les ordres sont généralement placés à proximité de 22.96 ou de 23.26, le 188 et le 0.26% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BWX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BWX ?
Investir dans SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 20.89 - 23.55 et le prix actuel 22.96. Beaucoup comparent 0.75% et 5.22% avant de passer des ordres à 22.96 ou 23.26. Consultez le graphique du cours de BWX en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action INVESTMENT COUNSELORS OF MARYLAND LLC ?
Le cours le plus élevé de INVESTMENT COUNSELORS OF MARYLAND LLC l'année dernière était 23.55. Au cours de 20.89 - 23.55, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 22.85 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action INVESTMENT COUNSELORS OF MARYLAND LLC ?
Le cours le plus bas de INVESTMENT COUNSELORS OF MARYLAND LLC (BWX) sur l'année a été 20.89. Sa comparaison avec 22.96 et 20.89 - 23.55 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BWX sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BWX a-t-elle été divisée ?
SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 22.85 et -1.54% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 22.85
- Ouverture
- 22.90
- Bid
- 22.96
- Ask
- 23.26
- Plus Bas
- 22.90
- Plus Haut
- 22.98
- Volume
- 188
- Changement quotidien
- 0.48%
- Changement Mensuel
- 0.75%
- Changement à 6 Mois
- 5.22%
- Changement Annuel
- -1.54%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8