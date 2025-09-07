通貨 / BHP
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BHP: BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing
52.19 USD 1.00 (1.88%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BHPの今日の為替レートは、-1.88%変化しました。日中、通貨は1あたり52.14の安値と52.99の高値で取引されました。
BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representingダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BHP News
- スコシアバンク、価格戦略を評価しヴァーレ株を「セクターアウトパフォーム」に格上げ
- Scotiabank upgrades Vale stock to Sector Outperform on pricing strategy
- Anglo American、石炭市場の課題に直面しオーストラリアで人員削減
- Anglo American cuts jobs in Australia amid coal market challenges
- Anglo American cuts ’small number’ of jobs in Australia’s Brisbane
- Factbox-Australia’s biggest takeover deals that fell apart
- BHP's $400M Power Play: Can Argentina Become the Next Copper Superpower?
- RBCキャピタル、Vale株に対するセクターパフォーム評価を維持、目標価格11ドルを据え置き
- RBC Capital reiterates Sector Perform rating on Vale stock, maintains $11 target
- BHP、高額ロイヤルティによりクイーンズランドの石炭鉱山を停止し750人を削減
- BHP to cut 750 jobs, suspend Queensland coal mine over high royalties
- BHP to suspend operations, cut jobs at Australian coking coal mine
- BHP flags organic copper growth, US allure, silent on big buyouts
- 鉄鉱石価格：なぜボラティリティが15年以上で最低水準なのか？
- Iron ore prices: why is volatility at the lowest level in over 15 years?
- BHP seen as unlikely to pounce on Anglo or Teck as it eyes organic growth
- 5 New Buy Signals That Could Soar 1,000%
- Analysis-Anglo-Teck proposed merger could break mining consolidation deadlock
- Anglo American’s path to $53 billion Teck Resources merger
- Analysts warn Anglo’s Teck move could make it vulnerable to BHP
- Anglo American nears deal to buy Teck Resources- Bloomberg
- BHP sets exchange rates for 60 US cents per share final dividend
- 5 Fresh Buy Signals: Your Shot at 1,000% Winners
- How to Score 1,000% Returns Without Really Trying
1日のレンジ
52.14 52.99
1年のレンジ
39.73 63.22
- 以前の終値
- 53.19
- 始値
- 52.88
- 買値
- 52.19
- 買値
- 52.49
- 安値
- 52.14
- 高値
- 52.99
- 出来高
- 7.067 K
- 1日の変化
- -1.88%
- 1ヶ月の変化
- -5.18%
- 6ヶ月の変化
- 7.54%
- 1年の変化
- -15.51%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B