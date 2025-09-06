CotizacionesSecciones
BHP: BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing

53.19 USD 0.91 (1.68%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BHP de hoy ha cambiado un -1.68%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 52.75, mientras que el máximo ha alcanzado 53.76.

Siga la dinámica de la pareja de divisas BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
52.75 53.76
Rango anual
39.73 63.22
Cierres anteriores
54.10
Open
53.31
Bid
53.19
Ask
53.49
Low
52.75
High
53.76
Volumen
5.880 K
Cambio diario
-1.68%
Cambio mensual
-3.36%
Cambio a 6 meses
9.60%
Cambio anual
-13.89%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B