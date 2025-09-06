Divisas / BHP
BHP: BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing
53.19 USD 0.91 (1.68%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BHP de hoy ha cambiado un -1.68%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 52.75, mientras que el máximo ha alcanzado 53.76.
Siga la dinámica de la pareja de divisas BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BHP News
- BHP's $400M Power Play: Can Argentina Become the Next Copper Superpower?
- RBC Capital reitera calificación Sector Perform para Vale, mantiene objetivo de $11
- RBC Capital reitera calificación de Sector Perform para acciones de Vale, mantiene objetivo de $11
- BHP recortará 750 empleos y suspenderá mina de carbón en Queensland por altas regalías
- BHP recortará 750 empleos y suspenderá mina de carbón en Queensland
- BHP to suspend operations, cut jobs at Australian coking coal mine
- La mina peruana de cobre Antamina amplía instalaciones para extender operación hasta 2036
- BHP flags organic copper growth, US allure, silent on big buyouts
- Precios del mineral de hierro: ¿Por qué la volatilidad está en mínimos de 15 años?
- Precios del mineral de hierro: ¿por qué la volatilidad está en su nivel más bajo en más de 15 años?
- BHP seen as unlikely to pounce on Anglo or Teck as it eyes organic growth
- Analysis-Anglo-Teck proposed merger could break mining consolidation deadlock
- Anglo American’s path to $53 billion Teck Resources merger
- Analysts warn Anglo’s Teck move could make it vulnerable to BHP
- Anglo American nears deal to buy Teck Resources- Bloomberg
- BHP sets exchange rates for 60 US cents per share final dividend
Rango diario
52.75 53.76
Rango anual
39.73 63.22
- Cierres anteriores
- 54.10
- Open
- 53.31
- Bid
- 53.19
- Ask
- 53.49
- Low
- 52.75
- High
- 53.76
- Volumen
- 5.880 K
- Cambio diario
- -1.68%
- Cambio mensual
- -3.36%
- Cambio a 6 meses
- 9.60%
- Cambio anual
- -13.89%
