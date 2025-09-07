Moedas / BHP
BHP: BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing
53.19 USD 0.91 (1.68%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BHP para hoje mudou para -1.68%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 52.75 e o mais alto foi 53.76.
Veja a dinâmica do par de moedas BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
52.75 53.76
Faixa anual
39.73 63.22
- Fechamento anterior
- 54.10
- Open
- 53.31
- Bid
- 53.19
- Ask
- 53.49
- Low
- 52.75
- High
- 53.76
- Volume
- 5.880 K
- Mudança diária
- -1.68%
- Mudança mensal
- -3.36%
- Mudança de 6 meses
- 9.60%
- Mudança anual
- -13.89%
