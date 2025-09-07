통화 / BHP
BHP: BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing
52.31 USD 0.12 (0.23%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BHP 환율이 오늘 0.23%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 51.83이고 고가는 52.40이었습니다.
BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
BHP News
- BHP likely to appoint Geraldine Slattery as first female CEO, Financial Times reports
- 스코샤銀, Vale 투자의견 ’시장수익률 상회’로 상향
- Scotiabank upgrades Vale stock to Sector Outperform on pricing strategy
- Anglo American, 호주서 감원… 석탄 시장 난항 속
- Anglo American cuts jobs in Australia amid coal market challenges
- Anglo American cuts ’small number’ of jobs in Australia’s Brisbane
- Factbox-Australia’s biggest takeover deals that fell apart
- BHP's $400M Power Play: Can Argentina Become the Next Copper Superpower?
- 발레 주식에 대한 RBC 캐피털, ’섹터 퍼폼’ 등급 유지, 목표가 11달러 유지
- RBC Capital reiterates Sector Perform rating on Vale stock, maintains $11 target
- BHP, 높은 로열티로 인해 퀸즐랜드 석탄 광산 중단 및 750명 감원 예정
- BHP to cut 750 jobs, suspend Queensland coal mine over high royalties
- BHP to suspend operations, cut jobs at Australian coking coal mine
- BHP flags organic copper growth, US allure, silent on big buyouts
- 철광석 가격: 왜 변동성이 15년 만에 최저 수준인가?
- Iron ore prices: why is volatility at the lowest level in over 15 years?
- BHP seen as unlikely to pounce on Anglo or Teck as it eyes organic growth
- 5 New Buy Signals That Could Soar 1,000%
- Analysis-Anglo-Teck proposed merger could break mining consolidation deadlock
- Anglo American’s path to $53 billion Teck Resources merger
- Analysts warn Anglo’s Teck move could make it vulnerable to BHP
- Anglo American nears deal to buy Teck Resources- Bloomberg
- BHP sets exchange rates for 60 US cents per share final dividend
- 5 Fresh Buy Signals: Your Shot at 1,000% Winners
일일 변동 비율
51.83 52.40
년간 변동
39.73 63.22
- 이전 종가
- 52.19
- 시가
- 52.15
- Bid
- 52.31
- Ask
- 52.61
- 저가
- 51.83
- 고가
- 52.40
- 볼륨
- 4.548 K
- 일일 변동
- 0.23%
- 월 변동
- -4.96%
- 6개월 변동
- 7.79%
- 년간 변동율
- -15.31%
