BHP: BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing

54.10 USD 0.70 (1.28%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BHP за сегодня изменился на -1.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.83, а максимальная — 54.59.

Следите за динамикой BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости BHP

Дневной диапазон
53.83 54.59
Годовой диапазон
39.73 63.22
Предыдущее закрытие
54.80
Open
54.41
Bid
54.10
Ask
54.40
Low
53.83
High
54.59
Объем
5.867 K
Дневное изменение
-1.28%
Месячное изменение
-1.71%
6-месячное изменение
11.48%
Годовое изменение
-12.42%
