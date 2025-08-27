Валюты / BHP
BHP: BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing
54.10 USD 0.70 (1.28%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BHP за сегодня изменился на -1.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.83, а максимальная — 54.59.
Следите за динамикой BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BHP
- BHP to cut 750 jobs, suspend Queensland coal mine over high royalties
- BHP to suspend operations, cut jobs at Australian coking coal mine
- BHP flags organic copper growth, US allure, silent on big buyouts
- Цены на железную руду: почему волатильность на самом низком уровне за 15 лет?
- Iron ore prices: why is volatility at the lowest level in over 15 years?
- Акции Hudbay Minerals достигли 52-недельного максимума в $13,55
- BHP seen as unlikely to pounce on Anglo or Teck as it eyes organic growth
- Analysis-Anglo-Teck proposed merger could break mining consolidation deadlock
- Anglo American’s path to $53 billion Teck Resources merger
- Analysts warn Anglo’s Teck move could make it vulnerable to BHP
- Anglo American nears deal to buy Teck Resources- Bloomberg
- BHP sets exchange rates for 60 US cents per share final dividend
- Brazil opens probe into Anglo American’s $500 million nickel sale, FT reports
- FCX's Project Pipeline: Can Expansions Power the Next Growth Wave?
- Chile’s Escondida mine union warns of driverless truck accidents
- Fortescue Metals stock downgraded by CLSA on cash flow risks
Дневной диапазон
53.83 54.59
Годовой диапазон
39.73 63.22
- Предыдущее закрытие
- 54.80
- Open
- 54.41
- Bid
- 54.10
- Ask
- 54.40
- Low
- 53.83
- High
- 54.59
- Объем
- 5.867 K
- Дневное изменение
- -1.28%
- Месячное изменение
- -1.71%
- 6-месячное изменение
- 11.48%
- Годовое изменение
- -12.42%
