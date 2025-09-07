Devises / BHP
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BHP: BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing
52.12 USD 0.07 (0.13%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BHP a changé de -0.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 51.83 et à un maximum de 52.40.
Suivez la dynamique BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BHP Nouvelles
- BHP likely to appoint Geraldine Slattery as first female CEO, Financial Times reports
- Scotiabank relève Vale à Surperformance Sectorielle grâce à sa stratégie de prix
- Scotiabank upgrades Vale stock to Sector Outperform on pricing strategy
- Anglo American réduit ses effectifs en Australie face aux défis du marché du charbon
- Anglo American cuts jobs in Australia amid coal market challenges
- Anglo American cuts ’small number’ of jobs in Australia’s Brisbane
- Factbox-Australia’s biggest takeover deals that fell apart
- BHP's $400M Power Play: Can Argentina Become the Next Copper Superpower?
- RBC Capital maintient sa note Sector Perform sur l’action Vale avec un objectif de 11 USD
- RBC Capital reiterates Sector Perform rating on Vale stock, maintains $11 target
- BHP va supprimer 750 emplois et suspendre l’exploitation d’une mine de charbon au Queensland en raison de redevances élevées
- BHP to cut 750 jobs, suspend Queensland coal mine over high royalties
- BHP to suspend operations, cut jobs at Australian coking coal mine
- BHP flags organic copper growth, US allure, silent on big buyouts
- Prix du minerai de fer : pourquoi la volatilité est-elle au plus bas depuis 15 ans ?
- Iron ore prices: why is volatility at the lowest level in over 15 years?
- BHP seen as unlikely to pounce on Anglo or Teck as it eyes organic growth
- 5 New Buy Signals That Could Soar 1,000%
- Analysis-Anglo-Teck proposed merger could break mining consolidation deadlock
- Anglo American’s path to $53 billion Teck Resources merger
- Analysts warn Anglo’s Teck move could make it vulnerable to BHP
- Anglo American nears deal to buy Teck Resources- Bloomberg
- BHP sets exchange rates for 60 US cents per share final dividend
- 5 Fresh Buy Signals: Your Shot at 1,000% Winners
Range quotidien
51.83 52.40
Range Annuel
39.73 63.22
- Clôture Précédente
- 52.19
- Ouverture
- 52.15
- Bid
- 52.12
- Ask
- 52.42
- Plus Bas
- 51.83
- Plus Haut
- 52.40
- Volume
- 6.315 K
- Changement quotidien
- -0.13%
- Changement Mensuel
- -5.31%
- Changement à 6 Mois
- 7.40%
- Changement Annuel
- -15.62%
20 septembre, samedi