货币 / BHP
BHP: BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing
54.10 USD 0.70 (1.28%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BHP汇率已更改-1.28%。当日，交易品种以低点53.83和高点54.59进行交易。
关注BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BHP新闻
- RBC Capital维持淡水河谷股票"行业表现"评级，目标价11美元
- RBC Capital reiterates Sector Perform rating on Vale stock, maintains $11 target
- BHP to cut 750 jobs, suspend Queensland coal mine over high royalties
- BHP to suspend operations, cut jobs at Australian coking coal mine
- 地缘与降息交织，黄金续刷新高纪录：但多空都在等一个信号
- South32董事在澳交所购买10万股股票
- BHP flags organic copper growth, US allure, silent on big buyouts
- 铁矿石价格：为何波动性降至15年来最低水平？
- Iron ore prices: why is volatility at the lowest level in over 15 years?
- 赫德贝矿业股价触及52周高点13.55美元
- AI算力+战场火力：铜的“超级需求周期”才刚刚开始？
- BHP seen as unlikely to pounce on Anglo or Teck as it eyes organic growth
- 5 New Buy Signals That Could Soar 1,000%
- Analysis-Anglo-Teck proposed merger could break mining consolidation deadlock
- Anglo American’s path to $53 billion Teck Resources merger
- Analysts warn Anglo’s Teck move could make it vulnerable to BHP
- Anglo American nears deal to buy Teck Resources- Bloomberg
- BHP sets exchange rates for 60 US cents per share final dividend
- 5 Fresh Buy Signals: Your Shot at 1,000% Winners
- How to Score 1,000% Returns Without Really Trying
- How One Pattern Predicted Nvidia’s 1,871% Run
- A Free Stock Pick From “Mr. 1,000%”
- 3 Reasons the Summer Melt-Up Isn’t Over Yet
- How to Fish for the Market’s 1,000% Winners
日范围
53.83 54.59
年范围
39.73 63.22
- 前一天收盘价
- 54.80
- 开盘价
- 54.41
- 卖价
- 54.10
- 买价
- 54.40
- 最低价
- 53.83
- 最高价
- 54.59
- 交易量
- 5.867 K
- 日变化
- -1.28%
- 月变化
- -1.71%
- 6个月变化
- 11.48%
- 年变化
- -12.42%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值